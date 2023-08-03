Вашингтон, 4 августа, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп отрицал в суде свою вину по делу о вмешательстве в выборы-2020 и штурме Капитолия.

Gage Skidmore Трамп

На соответствующий вопрос судьи экс-глава Белого дома ответил, что он невиновен.

Судебное заседание прошло 3 августа в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности быть арестованным и что сочтёт свой возможный арест большой честью.

1 августа против Трампа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США. Политика вызвали в федеральный суд.

Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа к ответственности по таким обвинениям, как «сговор с целью обмана США», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

Сам политик и его штаб отмечали, что выдвинутые обвинения не имеют ничего общего с действительностью и являются попыткой действующей администрации повлиять на выборы 2024 года.