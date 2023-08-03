Вашингтон, 3 августа, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия в январе 2021 года и будет считать возможный арест большой честью.

Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

«Я еду в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что я бросил вызов мошенническим, украденным выборам. Это большая честь для меня, потому что я буду арестован за вас», — написал Трамп 3 августа на своей странице в соцсети Truth Social.

Накануне, 23 июля, бывший президент США в обращении к своим сторонникам заявил, что по трём уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 августа против Трампа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США. Политика вызвали в федеральный суд, он должен явиться туда 3 августа.

Большое жюри присяжных ранее согласилось с возможностью привлечения Трампа к ответственности по четырём пунктам обвинения — «сговор с целью обмана США», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

Сам бывший президент США и представители его штаба ранее отмечали, что выдвинутые обвинения не имеют ничего общего с действительностью и являются попыткой действующей администрации повлиять на выборы 2024 года.