Верховный главнокомандующий Владимир Путин обратился к военнослужащим, сотрудникам ФСБ, МВД, ФСО и бойцам Росгвардии, которые участвовали в пресечении вооруженного мятежа в минувшие выходные. Выступление российского лидера состоялось 27 июня в Кремле на крыльце Грановитой палаты. На встрече присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Во встрече также приняли участие более 2,5 тысячи военных и правоохранителей.

РИА Новости / Сергей Гунеев Владимир Путин во время обращения к подразделениям Министерства обороны РФ

Президент поблагодарил присутствующих за отвагу, доблесть и верность народу России. Российские военные и силовики в непростой период «встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос», подчеркнул Путин.

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», — отметил президент.

РИА Новости / Сергей Гунеев Военнослужащие перед обращением президента РФ

РИА Новости / Сергей Гунеев

Сергей Гунеев/ТАСС Военнослужащие на Соборной площади Кремля

РИА Новости / Сергей Гунеев Генерал армии Виктор Золотов

Сергей Гунеев/ТАСС Комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Удовенко

Сергей Гунеев/ТАСС

РИА Новости / Сергей Гунеев Владимир Путин

Защищая граждан и государство, военные, полицейские и силовики действовали организованно, поэтому для остановки мятежа не потребовалось привлекать бойцов с передовой из зоны СВО, подчеркнул Путин. Перед лицом угрозы все «действовали чётко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и её будущее».

Российский лидер также почтил минутой молчания память лётчиков, которые погибли во время попытки путча. Он напомнил, что погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг.

Путин особо отметил сплочённость российского общества, благодаря чему «люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними».