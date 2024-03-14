Материалы с тегом «Кремль»
Песков прокомментировал планы США восстановить военное положение в Арктике
Арктика всегда была и остаётся территорией напряжённой конкуренции, Россия рассматривает её как стратегически важный регион, заявил 14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остаётся на территории достаточно напряженной...
14 марта 2024
Кремль пообещал своевременно сообщить, когда Путин проголосует на выборах
Действующий глава государства Владимир Путин проголосует на предстоящих выборах президента в один из трёх дней голосования. Об этом 14 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ну мы вам сообщим, три дня у нас голосование. Как и все граждане, он может проголосовать...
14 марта 2024
Кремль опубликовал обращение Путина к россиянам перед выборами
Кандидат в президенты РФ Владимир Путин обратился к россиянам перед предстоящими президентскими выборами. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля. «Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки: начнётся трёхдневное голосование по выборам президента России. Они...
14 марта 2024
Песков объяснил суть слов Путина о справедливом налогообложении
Президент России Владимир Путин, говоря о справедливом налогообложении, имел в виду то, что зарабатывающие меньше граждане должны облагаться налогом в меньшей степени. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, основные модальности...
13 марта 2024
Песков заявил, что точных сроков визита Путина в Турцию пока нет
Визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится, в настоящий момент чётких сроков нет, заявил 13 марта на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «В настоящий момент чётких сроков этих контактов у нас нет, они будут весьма оперативно согласованы по дипломатическим...
13 марта 2024
Попытка прорыва украинских ДРГ и атака беспилотников ВСУ 12 марта. Главное
Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале. По данным оборонного ведомства, около 3:00 мск после интенсивного обстрела...
12 марта 2024
Кремль прокомментировал требование Еревана вывести пограничников
Москва получила ведомственное письмо Армении с просьбой вывести российских пограничников из ереванского международного аэропорта Звартноц. Об этом журналистам 12 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, на данный момент идут контакты по линии...
12 марта 2024
Кремль прокомментировал планы США потратить $20 млрд на сдерживание России
В запрошенных президентом США Джо Байденом суммах на сдерживание России нет ничего нового, заявил 12 марта на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что американская администрация рассчитывает направить в 2025 финансовом году на ядерный военный...
12 марта 2024
Песков заявил, что оценивать досрочное голосование на выборах ещё рано
На данный момент рано давать оценки досрочного голосования на выборах президента России, заявил 12 марта на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Пока рано давать какие-то оценки. Это невозможно», — ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают ход досрочного голосования...
12 марта 2024
Певец Сергей Арутюнов потерял сознание во время сольного концерта в Кремле
Финалист музыкального шоу-талантов «Голос» Сергей Арутюнов упал в обморок во время сольного концерта в Государственном Кремлёвском дворце. Об этом сообщает издание «Газета.Ru». В публикации отмечается, что Арутюнов проводил два сольных концерта. Так, во время исполнения песни «На Заре 2020» артист...
11 марта 2024
Песков: открытых указов о назначении Моисеева главкомом ВМФ РФ не было
Открытых указов о назначении Героя России адмирала Александра Моисеева главнокомандующим ВМФ РФ не было, заявил 11 марта на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Есть указы с грифом «секретно», я не могу их комментировать. Каких-либо открытых указов, которые подлежат...
11 марта 2024
Кремль отреагировал на участившиеся перед выборами атаки дронов ВСУ
В Кремле видят, что в преддверии выборов президента атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории России участились. Об этом 11 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да, действительно (присутствует. — Прим. ред.) повышенная активность...
11 марта 2024
Песков прокомментировал призыв папы Римского к мирным переговорам
Президент России Владимир Путин не раз говорил об открытости нашей страны решать проблемы путём переговоров, заявил 11 марта на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя призыв папы Римского Франциска к Украине поднять белый флаг. «Насколько я понимаю, в высказываниях...
11 марта 2024
Песков посоветовал иностранцам изучать русский язык
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал иностранцам учить русский язык и историю России. Об этом он заявил 6 марта в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание», который проходит на ВФМ-2024. Официальный представитель Кремля отметил, что это поможет им понять...
6 марта 2024
Россия открыта к сотрудничеству с заинтересованными странами, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна открыта к сотрудничеству с теми, кто в этом заинтересован. Об этом он сказал 6 марта. «Мы будем всегда оставаться открытыми ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям», — заявил...
6 марта 2024
Путин провёл рабочую встречу с мэром Москвы
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщили 4 марта в Кремле. Президент выслушал доклад о социально-экономическом развитии столицы. «Результаты 2023 года, я думаю, в Москве одни из самых лучших за всю современную историю», — доложил Собянин. Мэр...
4 марта 2024
Разговор офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Главное
Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» текст разговора высокопоставленных офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, в нём участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии...
1 марта 2024
Путин предложил ГД и правительству проработать коррекцию налоговой системы
Контуры предложений, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием Федеральному собранию по изменению налоговой системы России, можно будет увидеть по итогам прорабки в Госдуме и в правительстве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 1 марта...
1 марта 2024
Песков рассказал подробности программы «Время героев» для участников СВО
Сайт кадровой программы «Время героев» (времягероев.рф) для ветеранов и участников СВО, которую 29 февраля анонсировал в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, заработает сегодня с 18:00. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 1 марта...
1 марта 2024
Песков назвал заявление главы Пентагона о войне НАТО с РФ безответственным
Заявление министра обороны США Ллойда Остина о возможном военном столкновении НАТО с Россией безответственно, заявил 1 марта на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это ещё одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне...
1 марта 2024