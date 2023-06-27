Москва, 27 июня, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил почтить память лётчиков, которые погибли 24 июня во время попытки вооружённого мятежа, минутой молчания.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи. Лётчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания», — сказал Путин.

Он заявил, что в ходе попытки вооружённого мятежа 24 июня, предпринятой ЧВК «Вагнер», надёжную работу важнейших центров управления обеспечили военные, росгвардейцы, сотрудники полиции и спецслужб.

Они обеспечили работу оборонных и других стратегических объектов, а также безопасность приграничных регионов, прочность тыла российских войск. В это время на фронте продолжалась борьба, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, встречу с силовиками, которые участвовали в противостоянии вооружённому мятежу, президент провёл 27 июня в Кремле на Соборной площади. Он поблагодарил участников событий за доблесть и за верность народу России.