Москва, 27 июня, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Военнослужащие Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, выступившие против попытки мятежа ЧВК «Вагнер», предотвратили гражданскую войну в России. Об этом 27 июня заявил президент Владимир Путин, выступая перед силовиками в Кремле.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», — сказал он.

Российский лидер добавил, что представители силовых структур также охраняли важные объекты, обеспечивали безопасность тыла. Для этого не потребовалось снимать бойцов из зоны специальной военной операции.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что военнослужащих, противостоявших мятежу, решили собрать на Соборной площади Кремля, чтобы всем хватило места. Путин выступает с крыльца Грановитой палаты.

Как сообщало ИА Регнум, Путин вечером 26 июня выступил с обращением к жителям России. Он поблагодарил граждан за то, что они проявили сплочённость и патриотизм. Путин отметил, что враги России рассчитывали на кровавую междоусобицу из-за мятежа.

В ночь на 24 июня предприниматель Евгений Пригожин поднял «вагнеровцев», они вошли в Ростов-на-Дону, а также отравили колонну с бронетехникой в сторону Москвы. Мятежники отказались от преступных планов в результате переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые он по согласованию с российским лидером провёл с Пригожиным.

Членам ЧВК разрешили перейти в состав Минобороны, уехать в Белоруссию или вернуться к гражданской жизни в России.