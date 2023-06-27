Москва, 27 июня, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 июня сделает заявление и обратится к подразделениям Министерства обороны, Росгвардии, МВД И ФСО, которые обеспечивали порядок во время событий с ЧВК «Вагнер». Об этом 27 июня сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Гавриил Григоров Владимир Путин

Он уточнил, что обращение будет сделано в Кремле, с крыльца Грановитой палаты.

«Выступление будет действительно. Много бойцов … В Кремле, чтобы найти место — это как раз именно свободная площадь», — отметил официальный представитель Кремля.

Кроме того, добавил Песков, глава государства отдельно встретится с некоторыми представителями Минобороны.

Перед этим, в первой половине дня, у Путина будет международный звонок.

«Вечером глава государства пообщается с руководителями российских СМИ. Как правило, такие разговоры проходят в закрытом режиме, чтобы это был откровенный и насыщенный обмен мнениями. Так будет и в этот раз», — указал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, российский президент выступил с обращением к гражданам России вечером 26 июня. Обращение транслировали в прямом эфире ведущие американские телеканалы. Глава государства поблагодарил сограждан за выдержку, сплочённость и патриотизм. Путин перечислил цели тех, кто организовал попытку мятежа в России, а зачинщиков мятежа назвал врагами России.

Как указал президент России, вооружённый мятеж в стране в любом случае был бы подавлен. Он также заявил, что ЧВК «Вагнер» пытались использовать втёмную. Глава государства пообещал выполнить данное им обещание — кто захочет, сможет уйти в Белоруссию или вернуться к семьям, или же заключить контракт с Минобороны России.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным колонной военной техники вошла в Ростов-на-Дону, после чего часть формирований выдвинулась в сторону Москвы. Позднее глава Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером провёл переговоры с Пригожиным, что позволило достичь соглашения об остановке движения вооружённых формирований в России и дальнейших шагах по деэскалации.