Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Стали известны подробности меню на переговорах президента России Владимира Путина и африканской мирной миссии в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

РИА-новости Встреча с главами стран Африки

Участникам встречи предложили на обед камчатского краба, а также борщ с тушёной уткой и сливками, клубничный суп с ягодным мороженым и меренгами.

Помимо этого, гостям также предложили выбрать из салата с кальмарами, ягнёнка с картофелем и артишоками, оладий с тремя видами икры, жюльена из овощей с мурманским палтусом и лимонного сорбета.

Во время встречи президент Сенегала Маки Салль призвал строить диалог России и Украины по уставу ООН. Он также отметил особенную важность сохранения возможности для диалога по Украине. По его словам, лидеры стран Африки желают исключительно мира между Россией и Украиной. При этом Салль подчеркнул, что его достижение возможно лишь на основе обсуждения и компромисса.

В начале встречи с африканской миссией Путин заявил, что Россия приветствует подход африканских партнёров к вопросу конфликта на Украине и ценит их заинтересованность в поиске путей его урегулирования. Глава государства подчеркнул, что такое отношение ведёт к более справедливому миропорядку.

Как сообщало ИА Регнум, главы стран Африки заявили, что сформировали собственное предложение по мирному урегулированию украинского конфликта. Страны — участницы мирной миссии выразили общее мнение о том, что можно провести переговоры конфликтующих сторон без отвода войск, а затем определить «рамки прочного мира». Путин и Рамафоса ранее уже обсудили мирный план Африки по телефону. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал разговор продуктивным. Он также указал на динамичное развитие отношений России и Африки, которое, по его мнению, будет продолжаться и набирать темп.