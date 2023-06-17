Киев, 17 июня, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, 17 июня, что не понимает логику лидеров африканских стран, выступивших с собственной инициативой по урегулированию конфликта, желающих посетить Россию для переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Это их решение, насколько оно логично, я действительно не понимаю», — сказал он во время пресс-конференции с африканской миссией.

Миротворцы стран Африки, среди которых заявившие о мирном плане по Украине президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, прибыли в Киев в пятницу, 16 июня. После встречи с украинским лидером в этот же день миссия запланировала отправится в Польшу, откуда — в Санкт-Петербург, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, в Евросоюзе заявили, что не поддержат план Африки по Украине, если он предлагает заморозку конфликта. Официальный дипломатический представитель ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз приветствует любые конструктивные инициативы, но в случае, если речь идёт о фиксировании актуальных позиций войск, не может рассмотреть предложение как предполагающее мир.

Лидер стран Африки, как представители крупнейшего континента, заявили о праве голоса на урегулирование украинского вопроса. Шесть стран-участниц выразили общее мнение о возможности переговоров без фактического отвода войск на первоначальные позиции. Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что в первую очередь должны прекратиться боевые действия, а затем можно будет определить «рамки прочного мира».

Мирный план Африки также обсудили главы России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что разговор был конструктивным и подтвердил, что лидеры африканских стран направятся для обсуждения ситуации в Москву и Киев. Он также указал на динамичное развитие отношений России и Африки, которое, по его мнению, будет продолжаться и набирать темп.