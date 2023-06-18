Москва, 18 июня, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Журналистам удалось рассмотреть детали представленного президентом России Владимиром Путиным договора о нейтралитете Украины. Фрагмент показал 18 июня журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Павел Бедня/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины

Судя по документу, в договоре о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины помимо Москвы и Киева, также должны были участвовать Лондон, Пекин, Вашингтон, Париж, Минск и Анкара. Они выступали гарантами соглашения.

Также в документе есть ссылка на Декларацию о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, в которой страна провозглашала намерение стать нейтральным государством. В первой статье документа говорится, что Киев обязуется поддерживать внеблоковый статус, закреплённый в конституции. При этом государства-гаранты признают, уважают и гарантируют этот статус и обязуются его обеспечить.

Кроме того, в тексте документа зафиксировали предельное количество личного состава и вооружения Украины — танков, миномётов, самолётов и другой военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, Путин показал 17 июня руководителям стран Африки парафированный договор с Украиной. Договор с Киевом включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Этот договор состоит из восемнадцать статей. Однако украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева.

Российский лидер, на переговорах с африканской делегацией, которые прошли в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, заявил, что Украина не хочет вести переговоры. В подтверждение своих слов, Путин напомнил, что президент Украины подписал декрет, запрещающий проводить переговоры с Россией.

13 июня Путин на встрече с военкорами подчеркнул, что украинские власти «выбросили» все договорённости, которых удалось достичь в марте 2022 года после того, как российская армия отошла от Киева. Путин уточнил, что на переговорах речь велась о том, чтобы «в законе на Украине ввели соответствующие ограничения».

Попытки дипломатического урегулирования конфликта на Украине предпринимались весной 2022 года, но вскоре процесс зашёл в тупик. Первые три раунда состоялись в Гомеле и Бресте.

Следующим этапом стали переговоры делегаций 29 марта в Стамбуле, где Киев передал проект соглашения («стамбульского коммюнике»). Некоторое время после встречи стороны обсуждали проект на уровне рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры застопорились.