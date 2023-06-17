Киев, 17 июня, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамафоса, посетивший в составе африканской делегации Киев 16 июня, раскрыл детали нового мирного плана по Украине.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент ЮАР Сирил Рамафоса

Африканский мирный план состоит из 10 пунктов и подразумевает обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными. План по мирному урегулированию ситуации на Украине также включает в себя достижение мира дипломатическим путем, деэскалацию конфликта с обеих сторон, обеспечение движения зерновых и удобрений, более тесное взаимодействие со странами Африки, гарантии безопасности для всех стран, а также обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил лишь, что сейчас переговоры с Москвой бесполезны.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Китай обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Документ включал 12 пунктов, среди которых отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны. Президент России Владимир Путин заявил, что представленный Китаем мирный план по Украине может быть взят за основу для урегулирования. В ЕС же мирный план Китая назвали просто набором благих пожеланий. В Евросоюзе считают единственным мирным планом по Украине план украинского президента.

Президент Украины на саммите G20 выдвинул свой мирный план из десяти пунктов. В Москве на это ответили, что любой мирный план Киева будет отвергнут, если в нём не будет учитываться воссоединение с Россией четырёх новых территорий, а также Крыма.

Свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине в июне предложила Индонезия. Одним из пунктов плана является создание демилитаризованной зоны. Согласно этой мирной инициативе, каждая сторона должна отойти на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны.