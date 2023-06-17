Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин показал 17 июня руководителям стран Африки парафированный договор с Украиной. Договор с Киевом включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Переговоры стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Украина не хочет вести переговоры», — заявил Путин африканским лидерам.

В подтверждение своих слов, президент напомнил, что украинский лидер подписал декрет, запрещающий проводить переговоры с Россией.

Затем он представил проект стамбульского договора, который учитывал всё вплоть до количества единиц военной техники и личного состава.

«Вот он! Он есть! <…> Так и называется — договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях <…> К нему есть еще и приложение», — пояснил Путин.

Договор состоит из восемнадцать статей, отметил Путин. Однако украинские власти отказались от договорённостей как только Россия отвела войска от Киева.

Глава государства добавил, что российская сторона готова рассмотреть любые предложения стран Африки по урегулированию ситуации на Украине.

Кроме того, президент напомнил о продолжающемся процессе обмена военнопленными и выразил готовность его продолжать.

Как сообщало ИА Регнум, президент ЮАР 16 июня посетил в составе африканской делегации Киев. Там африканский лидер раскрыл детали мирного плана по Украине. Африканский мирный план состоит из 10 пунктов, и включает обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал 17 июня президенту России об африканском плане по мирному урегулированию конфликта на Украине. В частности, Рамафоса подчеркнул, что страны Африки хотели бы видеть деэскалацию украинского конфликта с обеих сторон. Также он призвал снять все препятствия для экспорта зерна через Чёрное море.