В Москве 25 мая состоялась встреча руководителей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Главными героями» мероприятия, пожалуй, стали премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев, присутствовавший в качестве гостя (т. к. Азербайджан не входит в объединение).

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян во время встречи на полях саммита Евразийского экономического союза в Москве. 2023

Лидеры двух закавказских государств вступили в дискуссию. Алиев в своей речи использовал термин «Зангезурский коридор».

Илья Питалев/РИА Новости Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на заседании высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе в Москве.2023

Илья Питалев/РИА Новости Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян перед началом заседания высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе в Москве. 2023

Речь, напомним, идет о проекте 40-километрового транспортного коридора между Азербайджаном и его эксклавом, Нахичеванской автономией; как предполагается, автомобильное и железнодорожное сообщение должно быть организовано через историческую область Зангезур на юге Армении. Азербайджанская сторона настаивает на том, что проект «Зангезурского коридора» должен быть реализован во исполнение заявления о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. Этот документ, подписанный Алиевым, Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным, остановил шедшую с сентября 2020-го Вторую Карабахскую войну.

Илья Питалев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе в Москве. 2023

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев (справа) во время встречи на полях саммита Евразийского экономического союза в Москве. 2023

В ответ на заявление Алиева о «Зангезурском коридоре» Пашинян отметил, что этот термин в последнее время является средством для выражения территориальных претензий к Еревану. По словам армянского премьера, в трехстороннем заявлении речь идёт только об одном коридоре — Лачинском, который соединяет Армению и Нагорный Карабах.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян во время встречи на полях саммита Евразийского экономического союза в Москве. 2023

Алиев со своей стороны подчеркнул, что территориальных претензий к Еревану в его словах нет, и напомнил, что именно такой термин используется в международной практике. Он обвинил армянского премьера в «очень буйной фантазии».

При этом тогда же, на саммите ЕАЭС, Пашинян сделал, по сути, историческое заявление, сообщив: Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Ранее, 22 мая, армянский премьер сообщил, что Ереван готов признать 86,6 тыс. кв. км территории Азербайджана, в которую входит и населенная армянами территория непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Лидеры стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 2023

По завершении заседания лидеров ЕАЭС Путин провел двусторонние беседы с президентом Азербайджана и премьером Армении, после чего прошли уже трехсторонние переговоры руководителей. Российский президент констатировал, что армяно-азербайджанский конфликт «развивается в направлении урегулирования». Оставшиеся разногласия несущественны и преодолимы, отметил Путин.

Алиев в ходе переговоров поблагодарил Путина за усилия, которые Москва прикладывает для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Азербайджан очень высоко это ценит, подчеркнул президент республики.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе в Москве. 2023

Bulkin Sergey/Global Look Press Президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума Евразийского экономического союза в Москве. 2023

ИА Регнум подробно анализировало достигнутую договорённость между Арменией и Азербайджаном, её значение и возможные последствия.

Возвращаясь к саммиту ЕАЭС, отметим, что во встрече также участвовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров. К общению присоединились лидеры трёх стран, не входящих в ЕАЭС, — помимо прибывшего в Москву Алиева по видеосвязи в беседе участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон. «На полях» мероприятия наряду с переговорами с лидерами Армении и Азербайджана прошла встреча Путина и Лукашенко.

Алексей Майшев/РИА Новости Участники заседания президиума Делового совета Евразийского экономического союза в рамках Евразийского экономического форума в Москве. 2023

Li Xueren//Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин принимает участие в церемонии открытия пленарного заседания второго Евразийского. 2023 экономического форума Евразийского экономического союза по видеосвязи

По итогам встречи в Кремле было подписано 13 документов. Среди них распоряжения о планах либерализации по ряду секторов в рамках Евразийского экономического союза. Стороны также подписали протокол с изменениями в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части оказания финансовой поддержки при осуществлении совместных проектов в сферах промышленности.