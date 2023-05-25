Москва, 25 мая, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ЕАЭС.

Александр Патрин/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию отношений», — заявил политик в Москве.

Армянский премьер напомнил про вопрос о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма. Он также выразил надежду на скорое начало конструктивного диалога между Баку и Степанакертом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что у страны нет территориальных претензий к Армении. Он отметил наличие серьёзных предпосылок нормализации отношений между странами.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин выразил надежду на то, что на трёхсторонней встрече с главами Армении и Азербайджана удастся обсудить все противоречия. Он также подчеркнул важность договорённостей сторон по вопросу территориальной целостности.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая премьер-министр Армении заявил, что Ереван готов признать 86,6 тыс. кв. км территории Азербайджана, в которые также входит территория Нагорного Карабаха. Он добавил, что вопрос безопасности и прав армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку — Степанакерт.