Армяно-азербайджанский конфликт «развивается в направлении урегулирования». Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимавший в Москве премьер-министра Армении Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева. По словам российского лидера, оставшиеся разногласия несущественны. «Но, на мой взгляд и наш взгляд, имею в виду взгляд всех нас троих: премьер-министра Армении, президента Азербайджана, это преодолимые препятствия, по большому счету их не существует, это чисто технические вопросы», — отметил Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

О том, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, было объявлено днём 25 мая на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве. Объявление сделал Никол Пашинян. При этом армянский руководитель напомнил о вопросе о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма. И, как и ранее, Пашинян заявил, что вопрос о безопасности карабахских армян должен обсуждаться «в формате Баку — Степанакерт» (т. е. между руководителями Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики).

Ранее, 22 мая, премьер Пашинян заявил, что Ереван готов признать 86,6 тыс. кв. км территории Азербайджана, в которую входит и территория Нагорного Карабаха, и также сделал оговорку о необходимости переговоров Баку и Степанакерта о безопасности жителей непризнанной НКР.

После саммита ЕАЭС 25 мая и после двусторонних бесед Путина с Алиевым и Пашиняном в Кремле до позднего вечера проходили переговоры в трёхстороннем формате, сообщил ТАСС. По результатам общения президент России заявил, что ситуация движется к урегулированию.

Илья Питалев/POOL/ТАСС Переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве

Российский лидер, в частности, проинформировал: через неделю предстоит российско-армяно-азербайджанская встреча на уровне вице-премьеров, где «не зачищенные пока, так скажем, вопросы снимут». Речь идёт об оставшихся вопросах по разблокированию транспортных коммуникаций. Ранее, также 25 мая, Путин указал: позиция Москвы по Лачинскому коридору (единственной горной трассе, которая связывает Армению и Нагорный Карабах) остается неизменной. Так президент России ответил на слова Пашиняна о напряженной ситуации в районе коридора.

Полное поглощение Нагорного Карабаха — через 2,5 года

Но в целом контуры урегулирования уже очевидны. Армения официально признала Нагорный Карабах (который по итогам Первой Карабахской войны 1992–1994 годов стал де-факто независимым от Баку) частью Азербайджана. Как заявил Алиев:

«Это был главный фактор, по которому мы не могли прийти к соглашению».

Нынешний статус-кво в старейшем из постсоветских конфликтов установился, напомним, 10 ноября 2020 года, когда при участии России была остановлена Вторая Карабахская война (сентябрь–ноябрь 2020-го) и было подписано соглашение о прекращении огня. По результатам наступления азербайджанской армии НКР потеряла контроль над созданным после первой войны «поясом безопасности» из прилегающих к Нагорному Карабаху территорий и часть собственно НКР с городом Шуши (Шуша в терминологии, принятой Азербайджаном).

Нынешняя договоренность, по сути, значит, что северная часть самопровозглашенной НКР, оставшаяся подконтрольной армянам, де-факто вернется под суверенитет Баку через 2,5 года, когда истечет мандат российских миротворцев и они вынуждены будут покинуть эту территорию.

С большой долей вероятности местные армяне численностью более 100 тысяч человек вынуждены будут покинуть свои дома и уехать. Да, частью урегулирования будут гарантии безопасности, однако руководство Азербайджана (где поколениями, на уровне детского сада и школы взращивалась ненависть к армянам и их расчеловечивание) не сможет эти гарантии соблюдать.

В свою очередь, Армения получит признание своей территориальной целостности со стороны Азербайджана (который под предлогом наличия спорных территорий ввел войска на земли) и, скорее всего, снятие блокады со стороны Турции, союзницы Азербайджана. Кроме того, Армения получит разблокирование границы с Азербайджаном, что как раз и будет обсуждаться через неделю в Москве на встрече вице-премьеров двух государств.

«Стороны одинаково понимают, как должно идти разблокирование, и сейчас обсуждаются технические детали. Это очень важные детали, потому что речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля. На встрече как раз будем конкретно говорить о том, какой будет порядок пересечения и какие процедуры будут», — заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

Вероятные последствия

Последствия заключения мирного соглашения тоже очевидны. В Азербайджане будут праздновать окончательную победу в почти 30-летнем конфликте. Произойдет всплеск азербайджанского национализма, что обострит и без того непростые отношения между Баку и Ираном. В Иране проживает больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане: от 11 до 30 млн, по разным оценкам, в Иране против 10,1 млн в независимом Азербайджане. Из-за чего в Тегеране не без основания боятся усиления этнического сепаратизма.

Это обострение, а также целый ряд других причин не позволят Азербайджану избавиться от контроля со стороны Анкары, которая будет использовать азербайджанскую территорию и как инструмент сдерживания Ирана, и как трамплин в Среднюю Азию, и как инструмент давления на Россию.

В свою очередь, премьер-министр Пашинян будет вынужден каким-то образом объяснять армянскому населению причину сдачи Карабаха. Скорее всего, подконтрольные ему СМИ попытаются по традиции возложить всю вину на Россию, которая де не смогла защитить Армению.

На фоне этих заявлений, а также стабилизации отношений с Турцией (от вторжения которой Армению защищала российская военная база) резко активизируются разговоры о необходимости выхода страны из ОДКБ и переориентации с России на других союзников, прежде всего на США и Францию. И если эта переориентация (которую на протяжении всех 5 лет нахождения у власти проводит Никол Пашинян) окончится успехом, то Армения потеряет не только своих союзников в лице Москвы и Тегерана (который на протяжении всех 5 лет нахождения у власти Пашиняна был крайне недоволен укреплением американских позиций в Ереване), но и собственную государственность.

Илья Питалев/POOL/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Сила и время

Итоги армяно-азербайджанского конфликта еще раз доказали целый ряд правил и законов системы международных отношений. Законов, которые существуют отнюдь не только в регионе Южного Кавказа, но и в рамках других конфликтов. В том числе российско-западного и российско-украинского.

Закон первый — сила важнее права. В 1994 году Армения взяла под контроль Нагорный Карабах не потому, что у нее были на него определенные юридические претензии, а потому что смогла. Регулярная армия Армении, усиленная ополченцами из НКР, смогла выиграть войну. Точно также в 2020 году Азербайджан смог вернуть под контроль Нагорный Карабах не потому, что у него были определенные юридические претензии на эти земли, и не потому, что практически все страны мира эти претензии формально поддерживали.

Эта формальная поддержка ничего Баку не дала. Да, с середины 90-х годов активно шли международные переговоры, в том числе длился свой «минский переговорный процесс», контакты по линии Минской группы ОБСЕ. Принимались какие-то принципы урегулирования, однако они ни на шаг не приближали Азербайджан к установлению контроля над Нагорным Карабахом.

Армения, опираясь на принцип самоопределения, ничего не хотела отдавать — ни сами территории Нагорного Карабаха, ни т. н. пояс безопасности. Решен вопрос был исключительно силой.

Добившись тотального численного превосходства над армией НКР, обучив свои подразделения и вооружив их современной техникой, заручившись полной военно-политической поддержкой Турции (вплоть до демонстрации ввода войск в Армению с западного направления), Ильхам Алиев смог в конце 2020 года прорвать оборону вооруженных формирований НКР и занять южную часть Нагорного Карабаха, включая знаковый для всех сторон конфликта город Шуши. Собственно, занял бы всю территорию, если бы Москва (не желающая гуманитарной катастрофы в регионе) не настояла на перемирии и вводе своих миротворцев.

Закон второй — готовность применить силу важнее силы. Победа Азербайджана в войне была обеспечена не столько его тотальным превосходством над армией НКР, сколько нежеланием руководства самой Армении вступать в конфликт. В 1992 году (когда потенциал Азербайджана также в разы превосходил армянский) Ереван полностью поддержал жителей НКР в их восстании и готов был воевать до победного конца. И тогда победил.

Но в ходе войны 2020 года армянские власти под руководством Никола Пашиняна от конфликта практически самоустранились. Не объявляли мобилизацию, не бросили все ресурсы на поддержку Карабаха, не угрожали Азербайджану нанесением неприемлемого ущерба в случае продолжения конфликта (например, уничтожением Мингечаурской ГЭС, после чего значительная часть азербайджанской территории оказалась бы под водой). Даже официально не признали независимость НКР.

Именно поэтому вполне можно сказать, что Армения окончательно потеряла Нагорный Карабах не в 2023 году, и даже не в 2020. А в 2018, когда к власти по итогам переворота пришел Никол Пашинян, который выступал за сдачу Карабаха. Во-первых, потому что это для него был важный элемент многоходовки по переориентации Армении на Запад и, во-вторых, потому что его кровными политическими противниками были игроки, входящие в т. н. Карабахский клан, в частности бывший президент страны Роберт Кочарян. При котором Армения, конечно же, повела себя в конфликте вокруг НКР совершенно по-другому.

Александр Патрин/ТАСС Сотрудник правоохранительных органов на армянско-азербайджанской границе

Закон третий — готовность определяется приоритетами, а приоритеты можно конструировать.

Армения потеряла НКР не только потому, что к власти пришел Пашинян, но и потому, что таково было желание армянского народа. Да, формально почти каждый житель Армении скажет, что Карабах — армянский, однако на каком месте этот принцип находился в системе приоритетов данного гражданина?

Очевидно, что гораздо ниже неудовлетворенности политической ситуацией в стране, иначе вряд ли бы люди избрали в 2018-м и переизбрали в 2021 году оппозиционера Никола Пашиняна. Очевидно, что гораздо ниже экономического комфорта, иначе люди вряд ли позволили бы рассуждать о целесообразности дальнейшей поддержки Карабаха, стоящей им закрытых границ с Турцией.

Также очевидно, что гораздо ниже национальных комплексов, иначе вряд ли люди позволили бы Пашиняну рвать отношения с важнейшим союзником в лице России просто потому, что последняя не хотела ставить армянские интересы выше российских. Наконец, очевидно, что гораздо ниже банальной показухи, иначе они бы требовали вкладывать деньги государства и диаспоры в развитие и повышение обороноспособности Карабаха, а не на лоббизм бессмысленного признания независимости НКР или совершения Турцией геноцида армян (который Анкара никогда не признает) в парламентах западных стран и территорий. Симптоматично, что 25 мая — в день официального признания Ереваном территориальной целостности Азербайджана — палата представителей штата Аризона признала право Нагорного Карабаха на самоопределение. Бессмысленное уже, по сути, право.