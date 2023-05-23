В Ереване высаживается «десант» из двух основных стран НАТО. 22 мая в столицу Армении прибыла делегация Минобороны США во главе с генерал-майором Китом Филлипсом и сотрудником Пентагона Патриком Прайором. Эмиссары американского военного ведомства запланировали встречу с представителями армянского правительства, чтобы обсудить «партнерство в области безопасности». Об этом сообщило посольство США в Ереване в своем Twitter-аккаунте.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Одновременно в Армению прибыл министр Великобритании по делам Европы Лео Дохерти, который на совместной пресс-конференции с главой армянского МИД Араратом Мирзояном заявил о начале стратегического диалога, «который, мы надеемся, состоится во второй половине года». Мероприятию предшествовала встреча двух чиновников за закрытыми дверями.

За несколько часов до прибытия в Ереван американских и британских гостей руководитель республики, премьер-министр Никол Пашинян выступил с заявлением: его страна может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее «недееспособной» структурой.

«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности», — сказал армянский лидер.

Одновременно из уст Пашиняна прозвучало еще одно, более неожиданное заявление: он выразил готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Да, де-юре Ереван никогда не признавал и не признаёт самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР, она же Республика Арцах). То есть с формальной точки зрения Армения должна считать НКР суверенной территорией Азербайджана. Но очевидно, что ранее первое лицо Армении не делало акцент на признании азербайджанской власти над Карабахом.

Это, очевидно, непопулярное заявление премьера прозвучало тем более рискованно, что свежи воспоминания о Второй карабахской войне 2020 года, которую армянская сторона по сути проиграла. НКР потеряла почти всё, что она приобрела по итогам первой войны 1992–1994 годов — весь «пояс безопасности» из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и значительную часть собственно земель Арцаха с городами Шуша и Гадрут. Остановить боевые действия, развивавшиеся в пользу Азербайджана, удалось только благодаря вмешательству России, усадившей воюющие стороны за стол переговоров. Пашинян, на которого оппозиция (в том числе в лице экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна) возлагала вину за проигрыш в Карабахе, столкнулся с серьезными протестными выступлениями, но, как бы то ни было, удержался у власти.

Валерий Шарифулин/ТАСС Флаги Азербайджана и Турции в городе Шуша

Установившийся после ноября 2020-го статус-кво, напомним, подразумевает миротворческую роль российских военных, которые на правах миротворцев ОДКБ размещены в Лачинском коридоре — в последнем связующем звене между большой Арменией и остаточной территорией НКР. Периодические инциденты в коридоре чреваты новой разморозкой конфликта.

На этом фоне Пашинян то обвиняет ОДКБ в недостаточной помощи армянской стороне во время конфликта и после него (по его логике, не Армения выходит из организации, а сама ОДКБ «уходит из Армении»), то принимает эмиссаров ведущих натовских стран, то подтверждает территориальную целостность Азербайджана.

Последнее и, казалось бы, наиболее странное (из уст армянского лидера) заявление как раз объясняется довольно просто. На это ИА Регнум указала эксперт-востоковед Каринэ Геворгян. Она пояснила, что заверения премьера в том, что он признает территориальную целостность Азербайджана, звучат не впервые. На сей раз он заявил примерно следующее: Армения признаёт целостность Азербайджана, постольку поскольку Азербайджан признаёт территориальную целостность Армении, «но следует также отметить, что мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку — Степанакерт».

«Пашинян выдвигает достаточно серьезное требование, которое должно быть зафиксировано в международных документах, относительно полной безопасности и разблокирования жизненных путей для армян Нагорного Карабаха», — уточняет Геворгян.

Иное дело, что полную безопасность Лачинского коридора и Карабаха может обеспечить только Россия, «при сохранении и продлении статуса российских миротворцев, которые находятся в регионе», подчеркивает эксперт. Геворгян отмечает: показательно, что разочарование карабахских армян в способности ереванского руководства быть гарантом безопасности Арцаха и их надежда на Москву вылились в заявление экс-главы Аскеранского района НКР Сасуна Барсегяна. Тот заявил, что «для спасения «остатков» растерзанного Арцаха» нужно «немедленно» провести референдум о присоединении региона к России. При всей экстравагантности это заявление вполне объяснимо.

Странным как раз выглядит другое: надежда Пашиняна на замену российского присутствия в зоне конфликта другим (вероятно, натовским) присутствием — а об этом, вероятнее всего, свидетельствуют контакты армянского премьера с представителями Вашингтона и Лондона.

Григорий Сысоев/РИА Новости Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре

Нынешние визиты в Ереван представителей Пентагона и британского министра по европейским делам не первый пример. В начале апреля страну посетил замначальника штаба командования сухопутных войск США в Европе бригадный генерал Патрик Эллис, который «обсудил с представителями министерства обороны Армении возможности обучения личного состава, проведения совместных учений, обмена опытом и знаниями». Также было объявлено, что армянские военнослужащие в 2023 году примут участие в учениях НАТО в Европе, что ожидаемо вызвало негативную реакцию России.

При обсуждении выпадов Армении в адрес ОДКБ не следует забывать: у России перед республикой есть определенные обязательства в рамках двухсторонних договоренностей, причем не только в рамках ОДКБ, сказал ИА Регнум член Общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов. Это дает армянской стороне основания для некоторых ожиданий.

«Однако Россия изначально говорила, что воевать за Карабах она не будет, — напоминает специалист. — И было бы странно нам быть большими армянами, чем сами армяне». Такую линию Москвы действующий премьер Армении, в свою очередь, может использовать как обоснование активизации «североатлантической» повестки.

Но недовольство Армении недостаточной помощью со стороны России не отменяет того факта, что ни одна другая страна не выразила однозначную поддержку армянским интересам в карабахском вопросе, отмечает ведущий научный сотрудник Института международных исследований Сергей Маркедонов. И если не принимать во внимание голословные заявления, внешней поддержки у амбиций Еревана относительно карабахского вопроса просто нет, делает вывод эксперт.

Варианты урегулирования в зоне армяно-азербайджанского конфликта, которые предлагают США — а эти варианты предполагают и уход российских миротворцев, и неучастие в переговорном процессе Ирана (враждебного Соединенным Штатам, но поддерживающего Армению), — выглядят бесперспективными, полагает Геворгян. «Они непроходные, учитывая все еще достаточно крепкие позиции Российской Федерации и позиции Ирана как страны, которую армяне считают наиболее дружественной в настоящий момент», — рассуждает собеседница ИА Регнум.

«Но американцы, естественно, используют эту ситуацию, — отмечает Пухов. — Мол, выйдите из ОДКБ, и тогда мы вам что-то дадим». Специалист сомневается, что Армения получит какую-либо реальную силовую поддержку Запада, что продиктовано объективными причинами. «Похлопывания по плечу, визит кого-нибудь типа вице-президента США Камалы Харрис — святое дело, — иронизирует специалист. — Почему не прилететь, особенно по дороге куда-нибудь еще?».

Под «куда-нибудь ещё», добавим, может подразумеваться и Турция, на восстановление отношений с которой по линии НАТО (в случае поражения Реджепа Эрдогана на выборах) может рассчитывать Запад. Главный соперник «султана» Кемаль Кылычдароглу, напомним, обещает восстановить евроатлантические контакты в полном объеме. Турция и сейчас, при всех сложностях в отношениях Эрдогана с Брюсселем и Вашингтоном, остается важным элементом Североатлантического альянса. С другой стороны, Анкара, как известно, главный партнер и покровитель Азербайджана и вряд ли отступится от этой роли даже при смене президента.

В этой ситуации Ереван может рассчитывать на поддержку Москвы и Тегерана (чьи отношения с Баку находятся на самом низком уровне, как недавно сетовал азербайджанский президент Ильхам Алиев). Но стараниями Пашиняна по ослаблению отношений с Россией и Ираном в пользу Запада Армения может оказаться в одиночестве.

Пока что премьер может позволить резкие заявления — при всех сложностях, он еще располагает поддержкой части граждан, хотя его рейтинг, похоже, завышен, отмечает Каринэ Геворгян. Но последние события играют явно не в пользу Пашиняна. На фоне ареста матери солдата, погибшего в ходе боевых действий в Карабахе, по обвинению в попытке похищения сына премьера, любое заявление Пашиняна по карабахской проблематике будет восприниматься в армянском обществе в штыки. «Оппозиционный актив, который против него выступает, тоже имеет достаточную степень поддержки, — указывает эксперт. — Причем не только в самой Армении, а, что важно, в армянских землячествах в разных странах, мнения которых тоже скидывать со счетов не следует. Полностью игнорировать их отношение и помощь, которую они оказывают и Армении, и Карабаху, нельзя».