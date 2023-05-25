Москва, 25 мая, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил его за усилия, которые Москва прикладывает для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что республика очень высоко это ценит.

Илья Питалев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит заседание (ВЕЭС) в Москве. Справа — президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

«Хотел бы выразить благодарность за усилия российской стороны в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — заявил азербайджанский лидер.

Алиев отметил, что участие Путина трёхсторонней встрече, в запланированной на 25 мая в Москве, с лидерами Азербайджана и Армении говорит о том, что РФ придаёт большое значение тому, чтобы Баку и Ереван пришли к мирному соглашению.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Азербайджана заявил, что отношения Армении и Азербайджана могут быть нормализованы на основе признания территориальной целостности друг друга

Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности.