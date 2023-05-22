Ереван, 22 мая, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Ереван готов признать 86,6 тыс. кв. км территории Азербайджана, в которые также входит территория Нагорного Карабаха. Об этом 22 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Те 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана включают также Нагорный Карабах», — сказал Пашинян.

Он добавил, что вопрос безопасности и прав армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку — Степанакерт. По его словам, нужно создать гарантии, при которых политика этнических чисток и геноцида не будет продолжена.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве успешно прошли переговоры по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Главы МИД Армении и Азербайджана выразили признательность России за помощь. По его словам, текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном активно разрабатывается, стороны настроены на конструктивные переговоры.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили важность соблюдения договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в регионе с акцентом на задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.