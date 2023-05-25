Путин заявил, что ситуация по Карабаху движется в сторону урегулирования

Москва, 25 мая, 2023, 23:07 — ИА Регнум. О положительной динамике в урегулировании вопроса по Карабаху заявил президент России Владимир Путин, открывая 25 мая переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых ещё достаточно, всё-таки ситуация развивается в направлении урегулирования», — сказал российский лидер.

Ранее Путин отдельно встретился с лидерами Армении и Азербайджана.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве на саммите ЕАЭС президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о взаимном признании территориальной целостности. В Ереване при этом хотели бы получить гарантии, что в отношении армянского населения данных территорий не будет геноцида.

Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе шла в 1991–1994 годах, а затем в конце 2020 года. Стороны договорились о прекращении огня, в регионе действуют российские миротворческие силы.