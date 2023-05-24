«Мы многократно говорили, что любая техника, любые вооружения, которые применяются Киевом в зоне СВО и не только в зоне СВО (мы видели, что сейчас произошло в Белгородской области), безусловно, представляет собой законную цель», — заявил 24 мая замглавы МИД России Сергей Рябков, чьи слова приводит ТАСС.

Кадр из видео МО РФ Брошенная техника ДРГ ВСУ в Грайворонском районе. Белгородская область

По результатам отражения атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на приграничный Грайворонский округ Белгородской области, противник потерял четыре боевые бронемашины и пять пикапов. На кадрах, представленных Минобороны видна подбитая украинская техника, на бронемашинах — следы от пуль, а один из пикапов полностью сгорел. На некоторых машинах видна надпись «За Бахмут» (название, которое киевский режим применяет к Артёмовску).

Кадр из видео МО РФ Брошенная техника ДРГ ВСУ в Грайворонском районе. Белгородская область

Кадр из видео МО РФ Брошенная техника ДРГ ВСУ в Грайворонском районе. Белгородская область

Сообщается, что российские бойцы захватили в качестве трофея как минимум один американский бронеавтомобиль International MaxxPro. Машина слегка помята, «но вполне себе на ходу».

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Трофейный MaxxPro едет по Белгородской области

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Трофейный MaxxPro едет по Белгородской области

Украинская ДРГ, использовавшая технику западного производства, напомним, 22 мая атаковала пункт пропуска «Козинка» на российско-украинской границе, а также ряд гражданских объектов в окрестностях приграничного города Грайворон. Диверсанты, в частности обстреляли автомобиль, в котором находились дети, рассказала жительница села Козинка Telegram-каналу Shot. По ее словам, огонь открыла группа, перемещавшаяся на танке и БТР.

Кадр из видео Украинская ДРГ заходят на территорию Белгородской области

Кадр из видео Украинская ДРГ заходят на территорию Белгородской области

Кадр из видео Боевики ВСУ на КПП «Козинка»

Атаке диверсантов предшествовал крупный артиллерийский обстрел региона, в результате которого пострадали несколько мирных граждан. Также из-за прилетов снарядов в ряде населенных пунктов были повреждены жилые дома и произошли пожары.

23 мая представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге сообщил: в ходе операции, в которой участвовали авиация, артиллерия и подразделения Западного военного округа было уничтожено более 70 украинских диверсантов, остатки группы были «отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации».

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Российские войска блокировали дорогу. Белгородская область

В результате атаки украинских диверсантов погиб житель села Козинка, а его раненая супруга находится в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также в больницах региона находится девять человек: трое — в реанимации в тяжелом состоянии.

Кадр из видео МО РФ Украинские боевики, ликвидированные в Грайворонском районе. Белгородская область

Ситуацию с проникновением украинской ДРГ на российскую территорию прокомментировали в Кремле. Спецоперация на Украине продолжается, чтобы «в будущем не допускать подобных проникновений», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.