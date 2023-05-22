Прорыв диверсионной группы ВСУ в Белгородскую область преследовал цель минимизировать политический эффект от падения Артёмовска — стратегически и логистически важного центра Донбасса, который украинская сторона именовала «крепостью Бахмут». На это обстоятельство указал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, и военные эксперты.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

В самом освобожденном Артёмовске — вторые мирные сутки. С 22 мая уже началось предварительное разминирование. Российские силы, освобождавшие город, проверяют строения на предмет взрывоопасных предметов, сообщил ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин. Подразделения ВСУ, отступая из города, заминировали десятки подвалов многоквартирных и частных домов — в том числе тех, где скрывались мирные жители, сообщил источник в донецких силовых структурах. По его словам, больше всего взрывчатки (спрятанной в коробки из-под бытовой техники и убранной в подвалы многоэтажных домов) найдено на западных окраинах Артёмовска, которые вэсэушники удерживали до последнего.

Людей, вывезенных из Артёмовска, размещают в тыловом Шахтёрске — об этом сообщил мэр этого города Александр Шатов. В разговоре с ТАСС он упомянул о 3,5 тысячах человек в пунктах временного размещения. При этом именно в Артёмовске в ближайшее время будет развернут межведомственный штаб по оказанию помощи освобожденным территориям, проинформировал 22 мая Пушилин.

Командованию ВСУ осталось признать очевидное

Освобождение города, занявшее 224 дня (первые серьезные бои здесь датируются началом августа 2022-го), было завершено, напомним, 20 мая. Вскоре Минобороны официально подтвердило: по результатам работы штурмовых отрядов «Вагнера» и при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки ВС России город полностью взят под контроль. Верховный главнокомандующий Путин поздравил «вагнеровцев» и военнослужащих ВС с освобождением города, отличившихся бойцов ожидают правительственные награды.

Противник понес серьезные потери в живой силе (в открытых источниках звучали оценки от 40 тыс. до 50 тыс. убитых — последнее мнение озвучил военный обозреватель Владислав Шурыгин). ВСУ понесли и сопоставимый медийный ущерб — что, как уже говорилось выше, и понудило Киев провести «медийную операцию» по прорыву границы на Белгородчине.

Военное руководство Украины не подтвердило сдачу Артёмовска. Хотя это уже де-факто сделал президент Владимир Зеленский, еще в феврале обещавший, что «сдавать Бахмут (название города в терминологии киевского режима. — Прим. ред.) никто не будет». Отвечая на вопросы во время саммита G7 в Хиросиме, украинский президент всё же признал падение города, но сделал акцент на том, что в Артёмовске «ничего не осталось», отмечает Первый канал. Позже Зеленский стал отказываться от своих же комментариев.

Сергей Аверин/РИА Новости Разбитая украинская бронетехника в Артёмовске

При этом, согласно последним заявлениям генштаба ВСУ, в городе до сих пор идёт бой, а украинские войска удерживают некие здания на «окраинах города». Упорство, с которым окружение главкома Валерия Залужного отрицает сдачу Артёмовска, наводит на мысли о том, что потеря города может обернуться новыми проблемами на фронте. В то же время командование ВСУ сообщает об успехах операции по «контрнаступлению» на Артёмовск, ежедневно рапортуя о продвижении на несколько километров.

Шансы на эффективный «контрнаступ» понижаются

На деле же завершение артёмовской операции сопровождалось нанесением ударов по украинским тылам, как оперативным, так и стратегическим — и эти удары продолжаются, подчеркнул в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский. 22 мая жители Краматорска, который находится всего в 30 км от Артёмовска, сообщили о поражении склада с боеприпасами украинской армии, оборудованного в промзоне на окраине города. Одновременно высокоточное оружие большой дальности отработало по военному аэродрому «Днепр» в Днепропетровской области, на котором скопилось большое количество военной техники и личного состава ВСУ. На «Днепре» поражены ангары с вооружением и боеприпасами, авиатехника и техническая позиция подготовки ракет, сообщили в Минобороны. В мае после длительного перерыва возобновились удары по объектам ВСУ, расположенным в центральных и западных районах Украины.

Кроме того, отмечает Михайловский, в последние недели и дни боёв за Артёмовск штурмовым подразделениям удалось выбить достаточно много техники, недавно поставленной по линии НАТО — и которая уже явно пойдет в анонсированное Киевом весеннее контрнаступления.

«Только из того, что попало на фото и видео в последние дни, можно сказать о том, что в боях за южные окраины города был подбит британский бронетранспортёр Spartan, бронеавтомобиль Dingo ATF производства Германии, и БТР YPR-765, поставленный из Нидерландов, — перечислил Михайловский. — Аналогичная техника погорела на трассе между Артёмовском и Часовым Яром, при попытках переброски в эпицентр боёв. Такой техникой оснащают свежие части, которые готовят на полигонах стран НАТО».

Вкупе с целенаправленным выбиванием украинских систем ПВО «артёмовская мясорубка» снизила возможности противника для проведения не разовых вылазок, а масштабных эффективных наступательных действий, полагают эксперты.

Евгений Биятов/РИА Новости Уничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ в Артёмовске

Не исключено, что именно поражение в битве за Артёмовск вынудило администрацию Джо Байдена согласиться на поставку Киеву военных самолётов F-16, полагает Михайловский. Но, отмечает он, «даже в Вашингтоне признают, что к анонсированному «наступлению» самолёты не успевают». Аналитик подчеркивает:

«То есть затягивание боёв за город стоило не только больших потерь, но и не решило вообще ничего в плане подготовки ВСУ к контрнаступлению».

При этом для наших войск преодоление артёмовского рубежа предоставляет важные оперативные возможности, полагают эксперты.

Куда можно двигаться дальше

По мнению собеседников ИА Регнум, освобождение Артёмовска открывает возможность для срезания Северского выступа — освобождения города Северска (собственно, к северу от Артёмовска), где гарнизон ВСУ находится в полуокружении с севера и юга. Второе открывающееся направление — западное, на город Часов Яр, куда отошли разбитые в Артёмовске соединения противника.

Стратегически «нашим войскам освобождение Артёмовска позволяет в дальнейшем развивать наступление, как на юг — в сторону Дзержинска, с последующим выходом по направлению на Красноармейск, так и на север — в сторону Красного Лимана по направлению к Изюму», — поделился предположением с ИА Регнум экс-замначальника Управления народной милиции ДНР, полковник в отставке Эдуард Басурин. По его мнению, дальнейшее продвижение к району Дзержинск — Красноармейск и на краснолиманском направлении позволит окружить группировку ВСУ, считавшуюся наиболее боеспособной — в районе городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. «Освобождение Артёмовска в дальнейшем позволит нам не штурмовать города, а окружить их, предложить противнику сдаться или, в случае отказа, уничтожить», — считает собеседник.