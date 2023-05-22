Белгород, 22 мая, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Киевские боевики заехали на бронемашинах International MaxxPro в Грайворонский район Белгородской области. При наступлении российской армии они в бегстве бросили тяжёлую технику. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на Telegram-канал «Старше Эдды».

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

Отмечается, что захвачен как минимум один бронетранспортёр. Он слегка помят, «но вполне себе на ходу».

Военкоры добавили, что бойцы ВС РФ уничтожили немало американских автомобилей International MaxxPro на разных фронтах.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский вертолёт МИ-8 в районе населённого пункта Лозовое Донецкой Народной Республике.

Кроме того, перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS и уничтожено 17 БПЛА в разных районах.