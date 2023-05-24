Белгород, 24 мая, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Украинские диверсанты, атаковавшие Белгородскую область, обстреляли автомобиль, в котором находились дети. Об этом рассказала жительница села Козинка Telegram-каналу Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

По словам россиянки, когда в населённом пункте началась стрельба, она с семьёй спряталась в погребе, позднее было принято решение об отъезде. В автомобиле находились женщина с мужем и двое детей (1,4 года и 11 лет). По пути семья встретила членов диверсионной группы с танком и БТР, которые открыли огонь по транспортному средству.

«Они открыли огонь по машине. Муж начал кричать: «Не стреляйте, в машине дети». Но они продолжили и прострелили заднюю дверь, в меня попали, и переднюю», — рассказала женщина, уточнив, что супруг и дети не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, диверсионная группа Вооружённых сил Украины проникла в Белгородскую область 22 мая. О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину.

В регионе 22–23 мая действовал режим контртеррористической операции (КТО). Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

23 мая в Министерстве обороны РФ сообщили, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. Остатки диверсантов были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации». Всего было уничтожено более 70 террористов.