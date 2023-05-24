Москва, 24 мая, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В рамках специальной военной операции ведётся сложная и напряжённая работа, заявил 24 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В рамках СВО ведется сложная напряжённая работа. Возникают вопросы, это нормальная ситуация», — сказал Песков, комментируя ситуацию с украинской ДРГ, добавив, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу

Он также сообщил, что Кремль негативно воспринял заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что диверсии могут повториться.

Как сообщало ИА Регнум, группа украинских диверсантов напала на Грайворонский район Белгородской области 22 мая. Они обстреляли жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры.

На следующий день в Минобороны РФ сообщили, что атаковавшие Белгородскую область диверсанты ликвидированы. Всего было уничтожено более 70 человек. Остальные участники преступной группы были отброшены на Украину. В результате нападения украинской ДРН ранения получили 13 мирных жителей.