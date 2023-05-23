Белгород, 23 мая, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Более 70 украинских террористов, прорвавшихся на территорию Белгородской области, были уничтожены, сообщили 23 мая в Министерстве обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Вертолёт Ка-52 армейской авиации

Для разгрома проникших на территорию России формирований применялась авиация и артиллерия. Остатки террористов отброшены на территорию Украины, отметили в ведомстве.

«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», — сообщили в Минобороны.

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О проникновении диверсионной группы ВСУ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Восемь мирных жителей получили ранения, погибших, по предварительным данным, нет. О ситуации было доложено президенту России Владимиру Путину. С вечера 22 мая в регионе действует режим контртеррористической операции.

Совместную операцию по выдавливанию и уничтожению террористической группы вели Вооружённые силы РФ, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Утром 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что зачистка на части территории региона продолжается, жители девяти населённых пунктов временно «отселены», им пока не рекомендовано возвращаться в свои дома. Следственный комитет России по факту случившегося возбудил уголовное дело.