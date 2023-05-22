Москва, 22 мая, 2023, 14:23 — ИА Регнум. На территорию Грайворонского округа Белгородской области прорвалась диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гладков. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника, указал он.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Подробности буду сообщать», — написал Гладков у себя в Telegram-канале.

Ранее 22 мая ряд СМИ сообщил, что российские пограничники вступили в ожесточённый бой с украинской ДРГ на границе Белгородской области у деревни Дроновки. По предварительным данным, с обеих сторон была привлечена военная техника, работала система ПВО.

Ранее в этот день ВСУ несколько часов вели обстрел Грайворонского городского округа, отмечал Гладков. Также в Белгородской области были зафиксированы и иные атаки со стороны украинских сил. Из миномётов было обстреляно село Козинка. Получили повреждения два здания, автомобиль и ещё несколько объектов.