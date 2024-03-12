Материалы с тегом «РПЦ»
Экс-ректора Российского православного университета Еремеева лишили сана
Бывший ректор Российского православного университета (РПУ) и бывший наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумен Пётр (Еремеев) лишен сана в соответствии с указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сообщение об этом опубликовано 12 марта на сайте Московской...
12 марта 2024
Иеромонах предостерёг христиан от сжигания чучела на Масленицу
Сжигание чучела на Масленицу является наследием языческих времён и отводит от христианства. Можно посмотреть, но стоит объяснить детям, что это «дурацкая игра», заявил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш)...
11 марта 2024
Иеромонах Макарий объяснил, почему Сретение является праздником смерти
Сретение Господне является праздником ожидания и приветствия христианской смерти, заявил 15 февраля председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). «Праведному Симеону, центральному герою этого события, было обещано не...
15 февраля 2024
Украинский суд приговорил священника УПЦ МП к пяти годам тюрьмы
Суд на Украине назначил настоятелю храма канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Днепропетровской области пять лет заключения. Тюремный срок священнику дали за поддержку России, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в официальном Telegram-канале. «По...
13 февраля 2024
Патриарх Кирилл призвал российское общество к духовной мобилизации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российское общество к духовной мобилизации. Об этом глава Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) заявил на литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя 4 февраля. Патриарх отметил, что те, кто ополчался против России...
4 февраля 2024
Синод православной церкви Эстонии попросил продлить ВНЖ митрополита Евгения
Члены синода Эстонской православной церкви Московского патриархата подали ходатайство в министерство внутренних дел (МВД) республики о продлении вида на жительство (ВНЖ) главы епархии митрополиту Евгению (Валерию Решетникову — Прим. ред.). «Отказ в продлении ВНЖ Евгению станет недопустимым...
1 февраля 2024
Путин поздравил патриарха Кирилла с пятнадцатой годовщиной интронизации
Президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с пятнадцатой годовщиной интронизации. Видео встречи российского лидера и главы Русской православной церкви (РПЦ) опубликовала пресс-служба Кремля. «Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником…...
новость часа
1 февраля 2024
В РПЦ прокомментировали инцидент с гибелью выброшенного из поезда кота
Погибшего после высадки из поезда кота Твикса жаль, но требования серьёзно наказать за это проводницу чрезмерны. Об этом зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил 21 января в Telegram-канале. Ранее хозяин кота пообещал...
21 января 2024
Глава РПЦ лишил священного сана Кирилла Говоруна
По указу патриарха Московского и всея Руси Кирилла лишён священного сана архимандрит Кирилл ( Говорун ). Документ опубликован 17 января на сайте Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ). «На основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 31 октября 2023 года, Вы...
18 января 2024
РПЦ запретила в служении протоиерея Уминского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексея Уминского на время рассмотрения его дела дисциплинарной комиссией, говорится в соответствующем указе предстоятеля Русской православной церкви. Московская епархия...
11 января 2024
«Троица» Рублёва будет находиться в храме Христа Спасителя до 23 июня
Икона «Троица» Андрея Рублёва будет находиться в храме Христа Спасителя до дня Троицы 23 июня. Об этом 7 января было объявлено во время телетрансляции на канале «ТВ-Центр» праздничной рождественской вечерни из храма, которую совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Икона Живоначальной...
7 января 2024
Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул страну, но осознал ошибку
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не отвергать покинувших страну людей, если они осознали ошибку и хотят вернуться с покаянием. «Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины», — сказал патриарх в рождественском интервью...
7 января 2024
Путин обещал рассмотреть вопрос статуса священника в армии
Президент России Владимир Путин заверил, что обсудит с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопрос статуса священников в армии, отметив, что есть нюансы. Об этом он сказал на рождественской встрече с семьями погибших в СВО участников. Путину присутствующие рассказали, что многие священники...
7 января 2024
Патриарх Кирилл возглавил рождественскую литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на Рождество начал богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. В числе присутствующих в храме на торжественном рождественском богослужении: иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители...
6 января 2024
Митрополит Владимир заявил о намеренном очернении имиджа церкви в Молдавии
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир ( Николай Кантарян ) заявил, что имидж православной церкви очерняется намеренно, а переход молдавских священников в Бессарабскую митрополию он назвал разрушением церковного единства. Об этом он сказал 24 декабря. «Сожалеем о каждой ране, нанесённой...
24 декабря 2023
Патриарх Кирилл заявил, что Россия может «потерять себя» из-за мигрантов
Ситуация с мигрантами в России за год только ухудшилась, и если эта тенденция сохранится, то есть риск потерять страну. Об этом говорится в докладе патриарха Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ. По словам предстоятеля церкви, поток...
20 декабря 2023
Патриарх Кирилл оценил реакцию общества на отсутствие креста в новой купюре
Неравнодушие общества не допустило выпуск новой банкноты номиналом 1000 рублей, на которой была изображена бывшая церковь в Казани без креста. Об этом говорится в докладе патриарха Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ. По его словам, на...
20 декабря 2023
Патриарх Кирилл заявил, что Россия по-настоящему свободная страна
Граждане России живут в по-настоящему свободной стране, а таких государств в мире можно насчитать всего пять, заявил 10 декабря в проповеди после литургии в Знаменском храме патриарх Московский и всея Руси Кирилл, слова которого приводятся на сайте РПЦ. «Таких стран я насчитал всего пять, может...
10 декабря 2023
Патриарх Кирилл рассказал о борьбе святителя Филарета с крепостным правом
Митрополит Московский и Коломенский Филарет, внесённый в список святых, выступал за отмену крепостного права, заявил 2 декабря в день его памяти патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Храме Христа Спасителя. Глава Русской православной церкви (РПЦ) рассказал, что в ту пору абсолютное...
2 декабря 2023
Путин поблагодарил главу РПЦ за труд по духовному возрождению России
Президент России Владимир Путин выразил благодарность патриарху Кириллу за проделанную работу по духовному возрождению страны. Об этом он заявил 28 ноября на заседании Всемирного русского народного собора. Глава государства отметил, что под руководством патриарха служители церкви и миряне ведут...
28 ноября 2023