Материалы с тегом «Стивен Уиткофф»
Дмитриев заявил о продвижении в переговорах Путина и Уиткоффа
Переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа продвигаются. Такую оценку прошедшей в Кремле встрече 25 апреля дал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Дело...
26 апреля 2025
Трамп заявил, что Уиткофф провёл хорошую встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп 25 апреля заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф провёл в Москве хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters. «У Уиткоффа была хорошая встреча», — сказал Трамп. Встреча Путина и Уиткоффа 25 апреля продолжалась около...
25 апреля 2025
Спецрейс из США, прибывший в Москву утром, покинул Россию
Прибывший утром 25 апреля спецрейсом из США в Москву самолёт покинул воздушное пространство России. Об этом сообщили в авиадиспетчерской службе района полётной информации «Рига», отвечающей за трафик над Латвией. «В 19:06 по местному времени (совпадает с московским) борт вошел в наше воздушное...
новость часа
25 апреля 2025
В Кремле сообщили, что Уиткофф покинул Россию с посланием Путина Трампу
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в РФ с посланием от главы Белого дома Дональда Трампа и уезжает обратно с посланием от российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Конечно, он же спецпосланник», — ответил Песков на вопрос...
25 апреля 2025
Ушаков назвал символичной дату переговоров Путина и Уиткоффа
Очередные переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа прошли в юбилей встречи союзников на Эльбе, отметил в разговоре с журналистами 25 апреля помощник главы российского государства Юрий Ушаков. 25 апреля 1945 года в районе города Торгау на реке...
новость часа
25 апреля 2025
Встреча Путина и Уиткоффа продлилась три часа
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа продлилась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в ходе брифинга. «Состоялась трехчасовая беседа, носившая конструктивный и весьма...
25 апреля 2025
Путин и Уиткофф обсудили возобновление прямых переговоров РФ и Украины
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе встречи в Кремле 25 апреля обсудили возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. «Речь шла, в частности, о возможности...
25 апреля 2025
Ушаков и Дмитриев участвуют во встрече Путина с Уиткоффом в Кремле
Помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Ранее 25 апреля...
25 апреля 2025
Путин начал встречу со спецпосланником президента США Уиткоффом
Президент России Владимир Путин 25 апреля в Кремле начал встречу со Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента...
25 апреля 2025
Кортеж, предположительно, с Уиткоффом выехал из Внукова
От московского аэропорта «Внуково-2» после сообщений о предполагаемом прибытии спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа следует автоколонна. Кортеж сопровождает полиция. В колонне как минимум шесть автомобилей и несколько полицейских машин. Ранее 25 апреля частный самолет из США приземлился в...
25 апреля 2025
В Москве приземлился самолёт из США на фоне новостей о визите Уиткоффа
В московском «Внуково-2» приземлился американский самолёт на фоне новостей о планируемом визите спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию. Об этом сообщило «РИА Новости». Речь идёт о самолёте Bombardier Global 7500, ночью вылетевшем из США. Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что...
новость часа
25 апреля 2025
Самолет из США пересек границу России на фоне сообщений о визите Уиткоффа
Американский самолет, в котором может находиться спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пересек границу России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Указано, что самолет Bombardier Global 7500 вылетел из штата Флорида и около 09:40 мск достиг российского воздушного пространства...
25 апреля 2025
Лавров иронично ответил на вопрос телеведущей о визите Уиткоффа в РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме ответил на вопрос американской телеведущей о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом зашла речь в интервью телеканалу CBS News. «Вы что, не верите президенту Соединённых Штатов?» — сыронизировал...
новость часа
25 апреля 2025
Песков ответил на вопрос о новых контактах Путина и Уиткоффа
Кремль своевременно сообщит о новых контактах президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом...
24 апреля 2025
Уиткофф может встретиться с Путиным в Москве 25 апреля — СМИ
Самолет Gulfstream G650 со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом на борту вылетел из Парижа в сторону России. Об этом 23 апреля сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники. «Ожидается, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу...
новость часа
23 апреля 2025