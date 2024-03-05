Материалы с тегом «Юрий Ушаков»
У стран БРИКС нет планов проводить совместные военные учения, заявил Ушаков
Страны БРИКС не намерены развивать военно-техническое сотрудничество или проводить совместные военные учения. Об этом 5 марта заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Полагаю, что не раскрою секрета: у БРИКС отсутствуют планы выстраивать такого рода взаимодействие, включая проведение военных...
5 марта 2024
Ушаков: Россия никогда не противопоставляла БРИКС G7 или G20
Межгосударственная организация БРИКС — это самодостаточная структура, которая не противопоставляет себя «Группе семи» (G7) или «Большой двадцатке» (G20). Об этом 5 марта заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Россия никогда не противопоставляла БРИКС другим межгосударственным структурам...
5 марта 2024
Си Цзиньпин в беседе с Путиным пожелал успешного проведения выборов в РФ
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков 8 февраля заявил, что глава государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули намерения на дальнейшее плодотворное взаимодействие на международной арене. По словам Ушакова, в ходе беседы стороны выразили готовность к...
8 февраля 2024
Россия и Китай выразили обоюдное неприятие курса США, заявил Ушаков
Россия и Китай считают неприемлемым политический курс США, пытающихся осуществлять давление на страны. Об этом 8 февраля сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. В ходе состоявшихся 8 февраля телефонных переговоров президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили...
8 февраля 2024
Ушаков: Китай подтвердил участие своих спортсменов в Играх будущего
Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом России Владимиром Путиным подтвердил участие китайских атлетов в Играх будущего в Казани. Об этом 8 февраля заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров двух государств. Путин и Си Цзиньпин...
8 февраля 2024
Ушаков: Путин обсудил с Си Цзиньпином Украину и конфликт в секторе Газа
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре 8 февраля детально обсудили международные вопросы. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Он уточнил, что лидеры обсудили ситуацию на Украине, а также обострение...
8 февраля 2024
Ушаков отметил успешное развитие российско-китайских отношений
Отношения России и Китая успешно развиваются и важную роль в этом играют личные отношения глав государств Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил 8 февраля журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. «На нынешнем, новом этапе российско-китайское стратегическое партнерство...
8 февраля 2024
Товарооборот между Россией и Китаем установил новый рекорд
Взаимный товарооборот между Россией и Китаем установил новый рекорд, достигнув $227,7 млрд. в 2023 году. Об этом 8 февраля сообщил помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков. По его словам, взаимный товарооборот установил новый рекорд и увеличился на 23%, до $227,7 млрд. Согласно статистике...
8 февраля 2024
Ушаков заявил, что Путин поддерживает политику «одного Китая»
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков 8 февраля озвучил позицию главы государства Владимира Путина по вопросу независимости Тайваня. Дипломат напомнил, что она неизменно заключается в поддержке политики «одного Китая». «Затронута обстановка в северо-восточной Азии, и при...
8 февраля 2024
Ушаков анонсировал визит Путина в Турцию в феврале
Президент России Владимир Путин отправится с визитом в Турцию в феврале, сообщил 29 января журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. «Да, готовится визит», — ответил Ушаков на вопрос о том, состоится ли в феврале визит Путина в Турцию. Ранее дипломатический источник...
29 января 2024
Ушаков заявил о готовности РФ к переговорам по украинскому конфликту
Москва остаётся готовой к обсуждению вопросов по урегулированию украинского конфликта, но Киев сам себе запретил вести переговоры. Об этом 29 января заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он назвал неправильными сообщения в западной прессе, что от России исходит всё больше сигналов...
29 января 2024
В Кремле рассказали о темах переговоров Путина с главой Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом взаимодействие в энергетике, в том числе в рамках ОПЕК+, сообщил 5 декабря журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что достаточно плотная...
5 декабря 2023
Ушаков назвал виновника палестино-израильского конфликта
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал США виновником обострившегося палестино-израильского конфликта. Выступая на форуме «Примаковские чтения», он обратил внимание на регион Ближнего Востока, который в настоящее время «полыхает», и указал на действия Вашингтона. «Опять из-за деструктивной...
27 ноября 2023
Ушаков объяснил ситуацию на Украине игнорированием НАТО интересов России
Ситуация вокруг Украины стала результатом игнорирования интересов России и упёртости НАТО, отказавшейся от предложенной системы безопасности. Об этом 27 ноября заявил помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков. «Последствием упёртости НАТО, полного игнорирования российских интересов стала...
27 ноября 2023
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 18 октября
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры во время поездки российского лидера в Китай на форум «Один пояс — один путь». Об этом 16 октября рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. «Предстоит поездка в Китай уже в ближайшие часы. Для нас...
16 октября 2023
Помощник президента России оценил позицию Китая по Украине
Руководство Китая пытается найти пути урегулирования ситуации на Украине, позиция Пекина взвешенная и свидетельствует о понимании истинных причин происходящего, сообщил 16 октября журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. «Мы высоко оцениваем весьма взвешенную позицию...
16 октября 2023
Путин приглашён на форум «Один пояс — один путь» в качестве главного гостя
Президент России Владимир Путин выступит на открытии третьего форума «Один пояс ― один путь», который состоится в Китае 17–18 октября. Об этом 16 октября журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. «Мы признательны китайскому руководству за приглашение на этот форум», ― сказал...
16 октября 2023
Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с визитом
Визит в Россию президента Палестины Махмуда Аббаса согласован и состоится в достаточно близкой перспективе. Об этом 11 октября сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. «Да, планируется визит Аббаса. Я пока не могу назвать точную дату, но в достаточно близкой...
11 октября 2023