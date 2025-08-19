Хотя главным предметом переговоров президентов России и США на Аляске являлись вопросы безопасности и ситуация на Украине, стратегической темой стало возобновление партнерства в энергетической сфере. Пока говорить о конкретных или даже рамочных соглашениях рано, — в лучшем случае диалог будет продолжен. Однако потенциал у этого сотрудничества огромен, и во многом именно ему мы обязаны желанием США восстановить отношения с Россией. В первую очередь — в Арктике, но не только.

Иван Шилов ИА REGNUM

С 2022 года торгово-экономические контакты США и России в энергетической сфере практически прекратились — таков нарратив, который продвигали в Америке в последние годы. К реальности он имеет опосредованное отношение. Хотя объем торговли сократился, а часть инвестпроектов была американцами брошена, сотрудничество продолжалось. Достаточно вспомнить экспорт в Америку российского ядерного топлива, который в Вашингтоне запретили только в 2024 году, причем существующие контракты будут выполняться до 2028-го. Или, например, работа в России нефтесервисных компаний вроде Schlumberger, которые демонстративно отказались уходить.

Но это крохи по сравнению с тем, что могло бы быть реализовано. Американцы имеют продвинутые технологии, а мы — огромные запасы и компетенции по работе в самых сложных с точки зрения разработки регионах, включая арктический шельф. Собственно, именно Арктика была местом, куда наиболее активно приходил иностранный капитал до введения санкций. К примеру, около половины «Ямал СПГ» держали французский концерн Total и китайские CNPC и Фонд Шелкового пути, а в «Арктик СПГ-2» участвовал японский консорциум Arctic LNG.

После обострения отношений из-за украинского конфликта даже некоторые дружественные страны, не говоря уж о недружественных, стали приостанавливать своё участие в арктических нефтегазовых проектах России. Хотя мы можем развивать эти проекты и сами, иностранные инвестиции и технологии важны. Тем более, что речь идет о поистине гигантских запасах.

Так, в 2008 году Геологическая служба США опубликовала доклад под названием «Оценка ресурсов Арктики: оценка неразведанных запасов нефти и газа к северу от Полярного круга». Американские специалисты подсчитали, что в регионе может находиться 90 млрд баррелей нефти, 19 трлн кубометров газа и 44 млрд баррелей газового конденсата — примерно четверть от всех нефтегазовых запасов планеты. Значительная часть находится на территории и континентальном шельфе России. Но США — тоже арктическая держава с существенными запасами, и российский опыт мог бы быть им интересен. Так что в случае успешных договоренностей партнерство может стать взаимовыгодным.

Северный морской путь как транзитная артерия здесь играет не последнюю роль. Объем перевозимых по нему грузов растет год от года. Постепенно с мировым потеплением увеличивается и навигационный период на чистой воде, хотя этот процесс нестабилен. Но до свободной навигации по СМП на протяжении, скажем, полугода еще многие десятилетия. Пока же решающим фактором является наличие ледокольного флота. И здесь перспективы России — самые лучшие по сравнению с другими державами Арктики.

Недавно в США прошли внутренние переговоры об использовании российских атомных ледоколов для поддержки разработки газовых и СПГ-проектов на Аляске. Агентство Reuters сообщало, что идея ледокола обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией на саммите на Аляске. Администрация Трампа продвигает идею транспортировки газа из отдаленных северных районов Аляски азиатским клиентам, а без ледоколов реализовать это будет сложно (у США их очень мало).

Безусловно, СПГ-проекты здесь могут стоять на первом месте как наиболее затратные, требующие самых существенных инвестиций и самых сложных технологий. Учитывая переориентацию России на восточноазиатские рынки, они являются исключительно важными, так как этот регион во многом рассчитывает именно на СПГ.

Собственно Дальний Восток может оказаться вторым регионом, где совместная работа российского и американского бизнеса в перспективе может дать колоссальный эффект. Мы уже пошли на шаг доброй воли: президент подписал указ, позволяющей американской ExxonMobil вернуться в проект «Сахалин-1» (объединяющий четыре морских месторождения) при выполнении некоторых условий. В частности, речь идет о поставках зарубежного оборудования и запчастей. Если переговоры приведут к каким-то результатам, таких шагов очевидно будет больше. В конце концов, от сотрудничества двух из трех крупнейших энергетических держав выгода бесспорна для обеих.