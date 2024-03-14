Материалы с тегом «Энергетика»
В «Интер РАО» произошли кадровые перестановки
Совет директоров ПАО «Интер РАО» избрал новым гендиректором компании Сергея Дрегваля, а полномочия бывшего председателя правления энергетического холдинга Бориса Ковальчука прекращены. О кадровых перестановках сообщили в пресс-релизе компании. «Совет директоров принял решение о прекращении 14 марта...
14 марта 2024
Путин дал поручение по проекту ядерной энергоустановки в космосе
Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросами, которые касаются создания ядерной энергетической установки в космосе. «Ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули. Работу в космосе финансировать нужно вовремя», — сказал Путин на совещании с членами...
14 марта 2024
Путин дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС
Президент России Владимир Путин 14 марта дал старт строительству седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. Об этом говорится на сайте Кремля. «Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы даём старт сразу двум масштабным, значимым проектам — созданию седьмого энергоблока Ленинградской атомной...
14 марта 2024
Путин заявил, что РФ является мировым лидером в сфере атомных технологий
Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий и помогает с нуля создавать атомную энергетику в ряде стран за рубежом. Об этом 14 марта заявил президент РФ Владимир Путин, принимая участие в церемонии заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС и начала...
14 марта 2024
На Украине снизили мощность одной из трёх АЭС
На Украине снизили мощность энергоблоков одной из атомных электростанций. Как стало известно 5 марта, причиной послужил вывод в ремонт высоковольтной линии электропередачи. «В ремонт выведена одна воздушная высоковольтная линия 330 кВ. В этой связи снижена мощность энергоблоков одной из АЭС», —...
5 марта 2024
Всё больше дронов и ракет РФ достигают целей на Украине — ДТЭК
Для Украины круглый год важно электроснабжение, но в последнее время всё больше российских дронов и ракет достигают намеченных целей. Об этом в интервью британской газете The Financial Times заявил глава украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко. «После двух лет боевых действий мы не можем...
4 марта 2024
На Украине допустили поражение Киева в «энергетической войне» с Россией
Глава украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко в интервью Financial Times допустил поражение Украины в «энергетической войне» с Россией, если США и далее будут затягивать поставки помощи Украине. «Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное (помощь со стороны США...
новость часа
3 марта 2024
Австралия отказалась отправлять Украине 80 тыс. тонн угля
Австралия не исполнит просьбу Украины о поставке 80 тыс. тонн энергоносителя, сообщил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе 1 марта в эфире радиостанции 3AW. По его словам, Австралия не будет помогать Украине поставками угля, так как расстояние между двумя странами очень велико и Киев...
1 марта 2024
Россия впервые с 2019 года закупила нефтепродукты у Эквадора
В 2023 году Эквадор поставил России топливо впервые с 2019 года. Об этом 28 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные эквадорской статистики. Отмечается, что в прошлом году Россия закупила 1,6 тыс. тонн эквадорского топлива на 335 тысяч долларов. Речь идёт о мазуте для кораблей, который...
28 февраля 2024
Бразилия увеличит поставки мяса и рыбы в Россию
Бразилия намерена расширить номенклатуру поставок мяса и рыбы в Россию. Об этом 27 февраля заявила журналистам генсекретарь МИД Бразилии, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Мария Лаура да Роша. «Мы договорились, что будет...
27 февраля 2024
Мезюхо: иски Крыма приблизят признание киевского режима террористическим
Иски Республики Крым к властям Украины приближают Россию к признанию киевского режима террористической организацией. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 27 февраля высказал политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Он...
27 февраля 2024
На выставке-форуме «Россия» обсудили достижения в сфере энергетики
В рамках Форума национальных достижений на Международной выставке «Россия» 20 февраля состоялось пленарное заседание «Лидерство и устойчивость российской энергетики», на котором участники мероприятия обсудили успехи отрасли, а также роль регионов в её развитии. Об этом ИА Регнум сообщили в...
20 февраля 2024
Глава МАГАТЭ Гросси прокомментировал призывы к санкциям против «Росатома»
Западные санкции в отношении корпорации «Росатом» нанесут удар по ядерной отрасли во многих странах, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с агентством Reuters. Он назвал такой вариант нереалистичным и нецелесообразным. Гросси отметил, что множество западных компаний зависит от поставок...
19 февраля 2024
Путин назвал Турцию самым надёжным партнёром России в сфере энергетики
Турция является самым надёжным партнёром в сфере энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным. Фрагмент разговора российского лидера опубликован в Telegram-канале. Указывая на отказ Германии получать газ через Северные потоки, президент отметил, что...
18 февраля 2024
Минэнерго сообщило о восстановлении энергоснабжения в Волгоградской области
В Волгоградской области восстановлено электроснабжение потребителей, нарушенное ранее из-за погодных условий. Об этом сообщает 18 февраля пресс-служба Минэнерго России. «Электроснабжение потребителей Волгоградской области восстановлено», — говорится в сообщении. Аварийно-восстановительные работы...
18 февраля 2024
В Днепропетровской области сообщили о повреждении энергетического объекта
В Днепропетровской области Украины в результате взрывов было повреждено оборудование одной из электроподстанций, сообщила украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго». «Пострадало оборудование одной из подстанций «Укрэнерго», — говорится в Telegram-канале компании. Отмечается, что в...
12 февраля 2024
В США заявили о скором запрете на импорт обогащённого урана из России
Представители атомной отрасли в США ожидают, что запрет на импорт обогащённого урана из России введут уже в 2024 году, сообщила 11 февраля газета Financial Times (FT). «Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на импорт российского обогащённого урана начнёт действовать, так как в декабре...
11 февраля 2024
США в прошлом году закупили у России уран на рекордную сумму
По итогам 2023 года США приобрели у России уран на сумму $1,2 млрд, что стало рекордным за всю историю статистики, сообщили 8 февраля «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы. «Американцы резко нарастили закупки урана — сразу вдвое, до максимальных с марта прошлого года...
8 февраля 2024
Глава «Интер РАО» доложил Путину об итогах работы компании за 2023 год
Председатель правления энергетического холдинга ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил об итогах деятельности компании в 2023 году. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждались итоги работы энергетической компании за 2023 год...
5 февраля 2024
Экономист рассказал, как США лишили Германию лидерства в Европе
США выгоден украинский конфликт, поскольку Германия вынуждена закупать у них энергоресурсы по завышенным ценам. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works. По его мнению, Европа, главным двигателем экономики которой была Германия, больше не может...
новость часа
4 февраля 2024