Подробности о борьбе России с коронавирусом — в трансляции ИА REGNUM .

Нагрузка на медучреждения в России снижается — за прошедший месяц количество ежедневно госпитализированных граждан упало вдвое. Полную вакцинацию прошли 84 млн человек. Специалисты оценивают уровень коллективного иммунитета у населения России в 56%.

На 9 марта за сутки с диагнозом COVID выявлено 58 675 инфицированных, госпитализировано 3054 человека, выздоровело — 92 732. 645 человек, имевших диагнозы COVID, умерли.

В России продолжает снижаться количество заболевших коронавирусом. Ряд пандемийных ограничений снимается, власти регионов отменяют QR-коды. Возобновляется работа ранее закрытых музеев. Россияне вновь массово игнорируют требования о ношении масок.

В Архангельской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 511 003 человека, в том числе 202 подростка, сообщает региональный минздрав.

Количество заболевших COVID-19 за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей уменьшилось в 3,1 раза.

В Красноярском крае продолжает снижаться заболеваемость острыми респираторными инфекциями, сообщил 10 марта в своём телеграм-канале глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев .

В связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусом во многих регионах, в том числе в Московской области, отменили ограничения на проведение диспансеризации и профосмотров.

«Для тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, организовано проведение углубленной диспансеризации, которая позволяет своевременно выявить негативные последствия COVID-19 для организма: нарушения в работе сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. И в случае их выявления — оперативно назначить лечение и реабилитацию», — цитирует Оксану Драпкину Минздрав РФ.

Регулярные медобследования — важнейший механизм выявления ряда серьезных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. На ранней стадии они легче поддаются лечению — именно поэтому крайне важно раз в 3 года проверять свое здоровье.

Зачем проходить диспансеризацию и почему это следует сделать после перенесенного COVID-19, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина .

Подробности в материале: В Ульяновской области стали реже болеть ковидом

В Ульяновской области практически на прежнем уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом.

В Ульяновской области снижается суточное количество заразившихся коронавирусом, в том числе штаммом «Омикрон».

Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 10 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8185 человек, причём 16 из них погибли за последние сутки (это на один случай больше, чем накануне).

В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 10 марта 2022 года от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 676 963 человека (всего +52 за сутки).

Подробности в материале: В Бурятии за сутки скончались пять ковид-пациентов

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Все умершие были в возрасте старше 65 лет.

Читайте также: В Хакасии за сутки выявили менее 100 носителей коронавируса

За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 858 человек. Об этом сообщили 10 марта в региональном правительстве, ссылаясь на данные оперштаба.

В Республике Алтай за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 110 пациентов. Всего за время пандемии, таким образом, излечились 26 555 человек.

Подробности в материале: В Забайкалье ещё более 1200 пациентов победили COVID-19

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 156 666 (+803 за минувшие сутки).

В Ростовской области с 10 марта отменена система QR-кодов в общественных местах. Решение принято в связи с улучшением эпидемической ситуации.

Ещё пять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом сообщили 10 марта в региональном правительстве.

В Кемеровской области, по данным на сегодня, 10 марта, медицинскую помощь получают 11 129 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 11 408 пациентов, сообщил оперативный штаб региона.

В Кабардино-Балкарии прекращен прием ковид-пациентов в три медицинские организации, которые ранее занимались оказанием помощи больным с COVID-19. Свернули работу в качестве ковидных госпиталей городские клинические больницы №1 и №2 в Нальчике и Центральная районная больница в городе Прохладном. Решение о закрытии было принято в связи с улучшением ситуации по коронавирусу в регионе и снижением числа госпитализаций, сообщил глава республики Казбек Коков .

В ковидных стационарах Кызыла, по данным на 10 марта, лечатся 114 больных, семь из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила 42,2%.

В Челябинской области за сутки по выздоровлении были выписаны 6229 человек, переболевших COVID-19. Эти сведения 10 марта сообщает оперштаб.

Подробности в материале: Более 300 московских врачей помогли 23 регионам РФ в борьбе с COVID-19

Свыше 300 московских врачей в составе 41 мультидисциплинарной бригады в пандемию выезжали в 23 региона России и помогали медикам в борьбе с COVID-19.

За все время пандемии в республике подтвердили 157 642 случая заражения коронавирусом, из них 350 — за минувшие сутки.

В Удмуртии по состоянию на 10 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 378 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 137 151 житель республики.

В Удмуртии с момента начала вакцинации до 10 марта прививку от коронавируса сделали 693 967 человек.

10:26 10.03.2022

Более 300 московских врачей помогали регионам в борьбе с COVID-19, сообщает телеграм-канал «Москва о важном».

С мая 2020 года медики из Москвы помогали своим коллегам в 23 регионах страны, в Казахстане и Узбекистане. Последние 9 бригад на днях вернулись из командировки.

Московские специалисты из 40 стационаров и 11 поликлиник:

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В ходе последней командировки столичные специалисты поделились опытом работы отделений ОРВИ и дистанционного консультирования пациентов, а также эффективного распределения потоков и маршрутизации заболевших.

10:37 10.03.2022 В Республике Крым госпитализированы 63 человека с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 10 марта региональным оперативным штабом. Сутками ранее, 9 марта, сообщалось о 51 пациенте с COVID-19, попавшем в больницу. Подробности в материале: В Крыму за сутки госпитализированы 63 ковид-пациента

10:40 10.03.2022 В Алтайский край прибыла вторая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник-М». 480 доз распределят между детскими поликлиниками Барнаула, Бийска и Рубцовска, сообщает региональный минздрав.

10:42 10.03.2022 В Брянской области за прошедшие сутки госпитализировано 19 новых пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в региональном оперативном штабе. Завершили лечение ещё 1053 жителя, зарегистрировано 11 летальных исходов. Подробности в материале: В брянские ковид-госпитали за сутки поступили 19 новых пациентов

10:42 10.03.2022 В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 98 человек, выписаны с выздоровлением 529 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 10 марта. Читайте подробнее: В Калмыкии число выздоровевших после COVID-19 превысило 45 тысяч

10:48 10.03.2022 В ковидные стационары Бурятии за прошедшие сутки госпитализировали 58 человек. Таким образом, по ситуации на 8 марта в стационарном режиме лечатся 703 больных COVID-19. Подробности в материале: В ковид-стационары Бурятии госпитализировали ещё 58 больных

10:50 10.03.2022 Вакцинация против коронавируса в Пыть-Яхе. minzdrav.gov.ru.

10:55 10.03.2022 В Ростове-на-Дону в связи со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19 свернули ещё 550 ковидных коек. Об этом 10 марта сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону свернули ещё 550 ковидных коек

11:01 10.03.2022 По состоянию на 10 марта 2022 года в России за сутки: [[[list-1]]]

11:08 10.03.2022 Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки, 9 марта, госпитализирован 271 человек. С учетом доминирования штамма «Омикрон» и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 205 человек. В городе выздоровел ещё 2591 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 517 165. Выявлено 1 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В столице скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

11:10 10.03.2022 В Воронежской области госпитализированы 248 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 10 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 9 марта, сообщалось о 81 госпитализированном воронежце за сутки. Подробности в материале: В Воронежской области за сутки госпитализировали 248 ковид-пациентов

11:20 10.03.2022 В Краснодарском крае за сутки в больницы были доставлены 239 пациентов с заражением коронавирусом, данные 10 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 9 марта, сообщалось о 212 новых госпитализированных пациентах. Читайте подробнее: В Краснодарском крае за сутки госпитализировали 239 пациентов с COVID-19

11:23 10.03.2022 В Ленинградской области от коронавирусной инфекции лечатся амбулаторно 9,1 тыс. жителей, еще 779 заболевшим помогают победить вирус в стационарах. Об этом 10 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного комитета по здравоохранению. Об этом: В Ленобласти от коронавируса на дому лечатся 9,1 тыс. инфицированных

11:26 10.03.2022 В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 10 марта 2022 года вакцинированы 1 366 333 человека (+47 за сутки), следует из данных оперштаба региона. Читайте подробнее: В Алтайском крае за сутки от COVID-19 привиты всего 47 человек

11:26 10.03.2022 В Санкт-Петербурге с начала 2022 года зафиксирован минимум по суточному количеству смертей от COVID-19. Об этом 10 марта сообщили в федеральном оперштабе. Скончался от болезни за минувшие сутки 41 человек, что на 13 больных меньше, чем сутками ранее. Об этом: Петербург достиг минимума по количеству смертей от COVID-19 с начала года

11:29 10.03.2022 Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 10 марта 2022 года за сутки выявлены 1089 новых носителей (на 83 человека меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 5441 до 5726 (на 285 больше, чем сутками ранее). Подробности в материале: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 27 пациентов

11:29 10.03.2022 В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 53 ковид-пациента, сообщает федеральный штаб 10 марта. Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 207 человек. Днём ранее, 9 марта, в регионе были зарегистрированы 252 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 98 035 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки госпитализированы 53 ковид-пациента

11:33 10.03.2022 Более 9,4 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 207,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Об этом: За сутки более 9,4 тыс. пациентов с COVID-19 госпитализированы в России

11:36 10.03.2022 В Саратовской области с симптомами COVID-19 за сутки госпитализировали 207 пациентов, выписали по выздоровлении 2888 человек. По состоянию на 10 марта всего выздоровели 184 799 пациентов. С начала пандемии подтвердили 222 974 случая заражения коронавирусом, в том числе 1197 — новых. За сутки умерли восемь носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5720 человек. Об этом: В Саратовской области за сутки госпитализировали 207 ковид-пациентов

11:41 10.03.2022 В Санкт-Петербурге вернули к штатной работе более 1 тыс. коек, которые на время подъёма заболеваемости COVID-19 были развернуты в городских стационарах. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Читайте подробнее: В Петербурге вернули к обычной работе еще более тысячи ковидных коек

11:41 10.03.2022 В Пензенской области выявили 1260 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 1995 пациентов. Всего по состоянию на 10 марта количество заражений коронавирусом в регионе достигло 167 549 случаев. Выздоровел 121 941 пациент, скончались 5384 человека. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 16 пациентов. Об этом: В Пензенской области за сутки с COVID-19 госпитализировали 89 человек

11:43 10.03.2022 ТОП-10 регионов РФ по приросту числа заражённых коронавирусом на 10 марта 2022 года. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе. ❗️В скобках указан коллективный иммунитет в регионе ☑️Башкирия +2 856/253 946 (53,6%) ☑️Санкт-Петербург +2 402/1 470 238 (83%) ☑️Свердловская область +2 076/393 353 (55,6%) ☑️Нижегородская область +1 991/388 100 (54,3%) ☑️Челябинская область +1 963/301 540 (57,7%) ☑️Иркутская область +1 914/263 961 (59,1%) ☑️Самарская область +1 707/358 111 (69,4%) ☑️Пермский край +1 595/342 242 (61,5%) ☑️Ростовская область +1 367/343 205 (51,3%) ☑️Новосибирская область +1 302/241 690 (49,8%). Цитата канала «16 негритят».

11:43 10.03.2022 Вакцина «ЭпиВакКорона» в Забайкальском крае. 75.ru.

11:44 10.03.2022 ТОП-10 по максимальному количеству смертей от коронавируса в регионах РФ на 10 марта 2022 года (формируется по абсолютным значениям смертей). Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии. ☑️Москва +57/42 002 ☑️Санкт-Петербург +41/32 507 ☑️Московская область +30/14 411 ☑️Алтайский край +25/8 189 ☑️Воронежская область +23/7 845 ☑️Башкирия +20/5 370 ☑️Красноярский край +19/10 182 ☑️Челябинская область +18/7 121 ☑️Ростовская область +17/10 484 ☑️Иркутская область +16/7 998, Самарская область +16/7 254, Пензенская область +16/5 384. Цитата канала «16 негритят».

11:47 10.03.2022 За прошедшие сутки в Татарии подтвердили 717 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 167 носителей инфекции. По состоянию на 10 марта всего в республике зарегистрировано 128 718 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 972 пациента, скончались 1772 человека. За сутки больничный закрыли 2911 пациентов, умерли шестеро инфицированных. Читайте подробнее: В Татарии за сутки госпитализировали 167 пациентов с коронавирусом

11:49 10.03.2022 В Новосибирскую область поступил второй транш вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» — 480 комплектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона. Читайте подробнее: Более 1300 новосибирских подростков привились от коронавируса

11:55 10.03.2022 За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 280 человек, сто из них были госпитализированы, сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Коми за сутки госпитализировали сто ковид-пациентов

11:58 10.03.2022 В Томской области за прошедшие сутки прошли лечение от COVID-19 и выздоровели 2156 пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус в регионе победили 84 138 человек. Об этом: В Томской области за сутки выздоровели более 2 тыс. ковид-пациентов

12:00 10.03.2022 В Оренбургской области за сутки в ковидные госпитали доставлены 167 пациентов, что на 140 больше, чем днем ранее. Об этом 10 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. На сегодняшний день в стационарах находятся 814 человек. Состояние 226 пациентов оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 45 оренбуржцев, еще 494 — получают кислородную поддержку. Читайте также: В Оренбуржье за сутки госпитализированы 167 ковид-пациентов

12:06 10.03.2022 В Новгородской области за прошедшие сутки не зарегистрировали ни одного случая смерти от ковида как основной причины. Об этом 10 марта сообщили в федеральном оперштабе. Сутками ранее было зафиксировано шесть летальных исходов. Об этом: За сутки в Новгородской области от COVID-19 не умер ни один пациент

12:09 10.03.2022 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1065 человек. Об этом 10 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники. Читайте также: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 31,91 млн жителей Южной Кореи

12:11 10.03.2022 В Ульяновской области значительно выросло суточное количество госпитализированных в ковидные стационары, но при этом снизилось число вновь заражённых коронавирусом. Об этом: За сутки в Ульяновской области госпитализировали более 80 ковидных больных

12:19 10.03.2022 В Пермском крае в ковидные госпитали за сутки поступили 189 пациентов. Это на 111 больше, чем днем ранее. Об этом 10 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. На сегодняшний день в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 233 пациента. Из них 72 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом: В COVID-отделения Прикамья поступили 189 новых пациентов

12:21 10.03.2022 В Ульяновской области продолжает расти число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Читайте подробнее: За сутки в Ульяновской области победили коронавирус почти 690 пациентов

12:22 10.03.2022 Для продолжения иммунизации детского населения в Пензенскую область доставлена очередная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции («Гам-Ковид-Вак-М») в количестве 240 комплектов. Об этом: В Пензенскую область доставили новую партию детской вакцины против COVID-19

12:26 10.03.2022 Прием в поликлинике Забайкальского края. © Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.

12:28 10.03.2022 В Ростовской области за последние сутки выявили 1367 носителей коронавируса, выздоровели после COVID-19 — 5972 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 марта. Подробности в материале: Ещё 6 тыс. жителей выздоровели после COVID-19

12:37 10.03.2022 В Новосибирской области? по данным на сегодня, 10 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализировано 2552 пациента, в том числе 65 детей. Днём ранее — 2766 пациентов, в том числе 110 детей, сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: В новосибирских стационарах за сутки сократилось число детей с COVID-19

12:37 10.03.2022 В Чувашии снижается число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и возросло количество вылечившихся. Читайте также: За сутки в Чувашии выздоровели 88 ковидных больных

12:47 10.03.2022 За минувшие сутки в стационары Псковской области доставили 44 человека с диагнозом «ковид», что на 29 пациентов меньше, чем сутками ранее. Об этом 10 марта сообщили в федеральном оперштабе. Подробности в материале: В Псковской области за сутки доставили в стационары 44 человека с COVID-19

12:52 10.03.2022 В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 2739 ковидных пациентов, 105 госпитализировано с COVID-19. Об этом 10 марта сообщает региональный оперативный штаб. За сутки на 10 марта коронавирус выявили у 337 тюменцев. Это на 400 человек меньше, чем днём ранее. Об этом: За сутки в Тюменской области скончались 13 пациентов с COVID-19

12:55 10.03.2022 Среди взрослого населения Пензенской области в 2022 году планируют охватить профилактическими медицинскими осмотрами 52,8% от общей численности жителей, или 456 542 человека. После перенесенной новой коронавирусной инфекции углубленную диспансеризацию пройдут 80,1 тыс. человек. Читайте подробнее: В Пензенской области на здравоохранение направят 1,5 млрд рублей

13:07 10.03.2022 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве начала идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 10 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 1 215 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 77 случаев меньше аналогичного показателя 9 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 1 292 человек, а днём ранее — у 1 151 жителя Москвы. Читайте подробнее: Заболеваемость COVID-19 в Москве идёт на спад

13:13 10.03.2022 За последние сутки на Вологодчине выявили 902 случая COVID-19, на больничные койки попали 112 пациентов, сообщает оперштаб. Читайте подробнее: На Вологодчине за сутки скончались семь человек с COVID-19

13:14 10.03.2022 В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 10 марта за сутки госпитализировано 29 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 329 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровели за сутки 785 ямальцев. Заразились коронавирусом 235 человек — на 125 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 11 вахтовиков. Читайте также: На Ямале за сутки с коронавирусом госпитализировали 29 человек

13:18 10.03.2022 В Белгородской области за истекшие сутки выписали после выздоровления ещё 543 человека, перенёсших COVID-19, скончались от осложнений три пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. На вакцинацию записались 792 жителя. Подробности в материале: От COVID-19 вылечились ещё 543 белгородца

13:19 10.03.2022 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 57 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 10 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 59. Подробности в материале: Ещё 57 человек стали жертвами COVID-19 в Москве

13:33 10.03.2022 За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровел 2 591 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 10 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 517 165 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 716 141. Читайте подробнее: За сутки 2591 человек выздоровел в Москве после COVID-19

13:34 10.03.2022 В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 65 пациентов с коронавирусом. Выявлено 608 новы случаев заражения коронавирусом — на 13 меньше, чем сутками ранее. Подтверждено восемь новых летальных случаев. Читайте также: В Липецкой области за сутки госпитализированы 65 ковид-пациентов

13:36 10.03.2022 Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 114 пациентов с коронавирусом. Выявлено 470 новых случаев заражения коронавирусом — на 42 меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено восемь новых летальных случаев. Об этом: Во Владимирской области за сутки госпитализированы 114 ковид-пациентов

13:38 10.03.2022 В медицинские учреждения Москвы доставлен 271 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 10 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 197 человек. Читайте подробнее: В Москве с COVID-19 госпитализирован 271 человек

13:39 10.03.2022 В Югре за сутки на 10 марта госпитализировали 46 больных с COVID-19, 1071 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За минувшие сутки в Югре выявлен 251 новый случай заражения коронавирусом, на 193 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 10 марта является Нефтеюганск — 27. Об этом: В Югре за сутки госпитализировали 46 больных с COVID-19

13:42 10.03.2022 За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 587 носителей коронавируса, выздоровели 4624 человека. Госпитализация потребовалась 255 ковид-пациентам (9 марта — 52). Об этом сообщили 10 марта в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Красноярском крае выздоровели ещё 4,6 тыс. ковид-пациентов

13:43 10.03.2022 В Курской области за последние сутки были госпитализированы 67 пациентов с коронавирусом. Зарегистрировано 269 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 132 меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено три новых летальных случая. Читайте также: В Курской области за сутки госпитализированы 67 ковид-пациентов

13:47 10.03.2022 В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 25 пациентов с коронавирусом. Выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом — на 22 меньше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено пять новых летальных случаев. Об этом: В Астраханской области за сутки госпитализированы 25 ковид-пациентов

13:51 10.03.2022 В Рязанской области за прошедшие сутки госпитализировано 69 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано 11 летальных исходов. Об этом: В Рязанской области за сутки в госпитали направили 69 ковид-пациентов

13:52 10.03.2022 В Татарии по состоянию на 10 марта вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 2 млн 473 тыс. 995 человек, за сутки привили 1346 жителей. Подробности в материале: В Татарии за сутки привили от COVID-19 более 1,3 тыс. человек

13:53 10.03.2022 В Красноярском крае за сутки скончались 19 пациентов с коронавирусной инфекцией (9 марта — 15). Об этом сообщили 10 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Читайте также: Ещё 19 человек стали жертвами COVID-19 в Красноярском крае

14:01 10.03.2022 Вакцинация от коронавируса. Самарская область minzdrav.samregion.ru.

14:02 10.03.2022 За прошедшие сутки, то есть 9 марта, стационары Санкт-Петербурга пополнил 131 пациент с ковидным диагнозом. Об этом 10 марта сообщили в региональном оперштабе. Читайте также: В Петербурге за сутки 131 человека госпитализировали с COVID-19

14:10 10.03.2022 В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 406 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1008 человек, госпитализирован 181 пациент (9 марта — 30). Об этом сообщили 10 марта в федеральном оперативном штабе. Читайте также: Заболеваемость COVID-19 снижается в Омской области

14:19 10.03.2022 За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали десять человек (9 марта — 11). Об этом сообщили 10 марта в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Омской области за сутки скончались десять ковид-пациентов

14:25 10.03.2022 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 30 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 10 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68. Подробности в материале: Ещё 30 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье

14:39 10.03.2022 В Свердловской области отказались от ряда антиковидных мер. Это стало возможным благодаря снижению уровня заболеваемости COVID-19 в регионе. Соловеющий указ 10 марта подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Подробности в материале: В Свердловской области отменили ещё ряд ковидных ограничений

14:43 10.03.2022 В медицинские учреждения Московской области доставлены 213 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 10 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 77 человек. Подробности в материале: В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 213 человек

15:17 10.03.2022 В Марий Эл по состоянию на 10 марта выздоровел с начала пандемии 36 571 житель республики, за последние сутки выписаны 385 человек. Читайте подробнее: В Марий Эл после COVID-19 выписались ещё 385 человек

15:17 10.03.2022 За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2804 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 335 594 человек на утро 10 марта. За сутки госпитализированы в ковидные стационары 205 жителей области. Читайте подробнее: В нижегородские ковид-центры госпитализированы 205 человек за сутки

15:18 10.03.2022 В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 10 марта лечение получают 174 пациента, из них у 112 жителей подтверждено заражение коронавирусом. В том числе у 157 пациентов диагностирована пневмония. Подробности в материале: В ковид-центры Марий Эл за сутки попали 16 человек

15:39 10.03.2022 За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 121 пациента. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 14 человек. Подробности в материале: За сутки в ковид-центры Мордовии был госпитализирован 121 житель

15:39 10.03.2022 В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 630 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 55 786 жителей республики. Читайте подробнее: В Мордовии после COVID-19 выздоровели 630 человек за сутки

16:00 10.03.2022 В Волгоградской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 2 011 жителей, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в региональном оперативном штабе. В стационарах и амбулаторно продолжают лечение 15 162 пациента. Скончались от осложнений ещё 15 человек. Подробности в материале: В Волгоградской области завершили лечение от COVID-19 ещё 2011 жителей

16:07 10.03.2022 Вакцинация медицинских сотрудников от COVID-19 в Забайкальском крае. chitazdrav.ru

16:42 10.03.2022 В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 4115 пациентов. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Свердловской области выздоровели ещё 4115 ковид-пациентов

17:13 10.03.2022 В связи с улучшением эпидобстановки в Псковской области администрация региона планирует смягчить действующие антиковидные ограничения. Об этом 10 марта сообщил губернатор области Михаил Ведерников в Instagram. Подробности в материале: В Псковской области готовятся к смягчению антиковидных ограничений

17:14 10.03.2022 В Курганской области за сутки на 10 марта с коронавирусной инфекцией госпитализирован 71 человек, выписались по выздоровлении 2242. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего за сутки выявлен 551 заражённый коронавирусом курганец, на 42 человека меньше, чем днём ранее. Читайте также: В Курганской области за сутки в больницы с COVID-19 попал 71 человек

17:24 10.03.2022 Группы несовершеннолетних смогут посещать экспозиции музеев и постановки театров Санкт-Петербурга с 11 марта без ограничений. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Смольного. Читайте подробнее: В петербургских музеях и театрах открывается доступ для детских групп

17:26 10.03.2022 В Саратовской области с 14 марта наполняемость залов в театрах, кинотеатрах, филармониях, домах культуры, цирках при соблюдении всех санитарных требований увеличивается с 50% до 70%. Во время проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди всех возрастных групп допустимое число зрителей возрастёт с 30% до 50% от общей вместимости трибун. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин. Об этом: В Саратовской области разрешили увеличить заполняемость трибун и залов

17:30 10.03.2022 Ограничительные меры в части профилактики COVID-19 частично снимаются в Брянской области при проведении массовых мероприятий и для предприятий общественного питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в оперативном штабе региона. Читайте подробнее: Брянскому общепиту отменили ограничения по количеству посетителей

17:44 10.03.2022 В Архангельской области за последние сутки выявили 387 носителей коронавируса, 68 пациентов с COVID-19 были госпитализированы, сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 387 человек

17:52 10.03.2022 В Коми с 11 марта отменят ряд антиковидных ограничений, включая требование QR-кодов о вакцинации, сообщает республиканский минздрав. Читайте подробнее: В Коми отменят QR-коды

18:12 10.03.2022 Вакцинация против COVID-19 [73.mchs.gov.ru]

20:18 10.03.2022 В Свердловской области отменены практически все коронавирусные ограничения. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Об этом: На Урале отменили почти все ковидные ограничения

20:23 10.03.2022 Вакцинация против коронавируса [tambov.gov.ru]

21:17 10.03.2022 Вакцинация от коронавируса [gov.spb.ru]

22:34 10.03.2022 Борьба с коронавирусом [tambov.gov.ru]

05:29 В медучреждениях Приморья в связи со снижением заражений коронавирусом с 14 марта возобновляется диспансеризация и профилактические осмотры, которые были ограничены с 8 февраля из-за высокого распространения штамма «Омикрон». Подробности в материале: В Приморье возобновляют диспансеризацию и профосмотры

07:06 В Новосибирской области продолжает снижаться число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. К апрелю ещё три медицинских учреждения будут переведены из коронавирусных госпиталей на работу по основному профилю. Об этом сообщил региональный минздрав. Читайте подробнее: Ещё три новосибирские больницы возвращаются к работе по основному профилю

07:13 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 11 марта, медицинскую помощь получают 10 775 человек с COVID-19. Днём ранее — 11 129 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: Уже менее 11 тысяч кузбассовцев с COVID-19 получают медпомощь

07:15 Из правительства Камчатки уходит Александр Кузнецов, который в июне 2021 года был назначен врио вице-губернатора по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: Правительство Камчатки покинул главный борец с COVID-19

07:32 В Ульяновской области продолжает снижаться суточное количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом: За сутки в Ульяновской области сделано 4 тыс. тестов на коронавирус

07:51 В Ульяновской области в наличии остаётся почти 190 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом: План по вакцинации в Ульяновской области выполнен на 87%

08:02 В Ульяновской области постепенно стабилизируется эпидемическая ситуация в связи с пандемией коронавируса. Об этом: В Ульяновской области более 90% ковид-пациентов болеют в лёгкой форме

08:11 За минувшие сутки в Бурятии после COVID-19 выздоровели 425 пациентов. Всего за время пандемии коронавирус победили 102,6 тыс. человек. Подробности в материале: В Бурятии за сутки выздоровели 425 ковид-пациентов