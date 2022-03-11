Ульяновск, , 08:14 — REGNUM В Ульяновской области достаточно мест в ковидных стационарах, лекарств для амбулаторных больных хватит на 10 — 12 дней. Поступление новой партии препаратов ожидается в течение недели. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: COVID отступает, ограничения снимают»

Вопросы лекарственного обеспечения пациентов с коронавирусом обсуждены на заседании регионального оперативного штаба. Министр здравоохранения Александр Гашков сообщил, что на складе государственной аптеки есть запас лекарственных препаратов для обеспечения амбулаторных ковидных пациентов «на 10−12 дней». По его словам, будут заключены контракты на поставку лекарственных препаратов ещё на 30 млн рублей.

«Планируется, что эти медикаменты поступят в регион до 18 марта», — сказал глава минздрава Ульяновской области.

По официальным данным, в настоящее время амбулаторно (то есть на дому) лечатся 10,5 тыс. пациентов с коронавирусом, в ковидных госпиталях находятся 1168 человек. Власти заявляют, что мест в больницах достаточно.

Напомним, что пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, обеспечивают лекарственными препаратами бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 913 998 лабораторных тестов на коронавирус, по результатам которых подтверждено 182 505 случаев заражения SARS-CoV-2. Вылечились 165 094 человека, умерли 4438 ковид-пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области более 90% ковид-пациентов болеют в лёгкой форме