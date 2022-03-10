Красноярск, , 13:53 — REGNUM В Красноярском крае за сутки скончались 19 пациентов с коронавирусной инфекцией (9 марта — 15). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 10 182 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 587 носителей коронавируса, выздоровели 4624 человека.

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