Ульяновск, , 07:32 — REGNUM В Ульяновской области продолжается снижаться суточное количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации, 10 марта в регионе лабораторно выявлено 987 носителей SARS-CoV-2, что на семь меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 9 марта (996 случаев). Спад идёт 11-ые сутки подряд.

10 марта в Ульяновской области сделано 4005 тестов на коронавирус, всего с начала пандемии проведено 1 913 998 лабораторных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, заражение коронавирусом выявлено у 182 505 жителей Ульяновской области, выздоровели в настоящее время 165 094 человека, от ковида умерли 4438 пациентов.

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