Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM Группы несовершеннолетних смогут посещать экспозиции музеев и постановки театров Санкт-Петербурга с 11 марта без ограничений. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

В музее Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Пересмотр ограничения на посещение детьми культурных организаций связан с улучшением эпидемической обстановки в Санкт-Петербурге.

Также на подписание соответствующего постановление губернатором Петербурга Александром Бегловым повлияло предписание главного государственного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

Отметим, снятие запрета на посещение организованными группами детей с 11 марта касается также цирков, концертных залов, кинотеатров и выставок.

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