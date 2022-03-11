Владивосток, , 05:29 — REGNUM В медучреждениях Приморья в связи со снижением заражений коронавирусом с 14 марта возобновляется диспансеризация и профилактические осмотры, которые были ограничены с 8 февраля из-за высоко распространения штамма «Омикрон», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Диспансеризация Https://adm44.ru

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Ежесуточное количество выздоровевших от COVID-19 почти в два раза превышает количество заболевших. На 11 марта зарегистрирован 781 заболевший, выздоровели 1554 человека.

«Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, диспансеризация и профилактические осмотры снова будут проводиться по плану, как и в доковидный период», — пояснили в минздраве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские учреждения Псковской области оказывают помощь населению в привычном режиме.