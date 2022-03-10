Челябинск, , 10:08 — REGNUM В Челябинской области за сутки по выздоровлению были выписаны 6229 человека, переболевших COVID-19. Эти сведения 10 марта сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии в регионе вылечился 272 331 пациент. А выявили коронавирус у 304 306 граждан.

Количество больных ковидом резко сократилось и на утро 10 марта составляло 23 534 человека. А скончались от него ещё 18 пациентов.