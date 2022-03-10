Москва, , 13:38 — REGNUM В медицинские учреждения Москвы доставлен 271 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 10 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 197 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 2 591 человек выздоровели после COVID-19.

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