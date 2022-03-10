Москва, , 13:07 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве начала идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 10 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 1 215 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 77 случаев меньше аналогичного показателя 9 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 1 292 человек, а днём ранее — у 1 151 жителя Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 51 231 новый случай заражения коронавирусом.

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