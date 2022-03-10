Липецк, , 13:34 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 65 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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10 марта выявлено 608 новы случаев заражения коронавирусом — на 13 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 134 тыс. 748 случаев заражения.

За весь период наблюдения 120 тыс. 998 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 548 — за последние сутки.

За весь период скончались 3367 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.