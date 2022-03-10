Чита, , 07:41 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 10 марта 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 676 963 человека (всего +52 за сутки).

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

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Также первый компонент вакцины получили 720 детей (данные не меняются более двух недель). Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы правительства региона.

Известно, что 623 891 человек полностью вакцинирован (+2 за последние сутки) и 185 921 забайкалец привит повторно (+39 за сутки).

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