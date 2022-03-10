Архангельск, , 17:44 — REGNUM В Архангельской области за последние сутки выявили 387 носителей коронавируса, 68 пациентов с COVID-19 были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых заболевших: 137 жителей Вельского района, 60 архангелогородцев, 38 жителей Холмогорского района. Случаи заболевания зафиксированы также в Шенкурском, Устьянском, Красноборском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 51 231 человека.