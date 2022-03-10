Улан-Удэ, , 10:48 — REGNUM В ковидные стационары Бурятии за прошедшие сутки госпитализировали 58 человек. Таким образом, по ситуации на 8 марта, в стационарном режиме лечатся 703 больных COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Ковидный стационар. Тувы Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

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Состояние 417 пациентов осложнено внебольничной пневмонией. 90 человек находятся в реанимации, 25 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё 3520 носителей коронавируса.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1050 коек: занято — 703, свободно — 347 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,0%», — отметили в штабе.

Добавим, что уровень коллективного иммунитета в республике к настоящему времени составляет менее 69%. Первичную вакцинацию завершили менее 470 тыс. человек, повторную — около 130,6 тыс. жителей.