Элиста, , 10:42 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 98 человек, выписаны с выздоровлением 529 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 10 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время лечение в ковидных стационарах получают 139 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние восьми человек врачи оценивают как тяжёлое.

С начала пандемии в Калмыкии подтверждено 48 388 случаев заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 45 251 пациент. От COVID-19 скончались 822 человека.

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