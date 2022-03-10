Белгород, , 13:18 — REGNUM В Белгородской области за истекшие сутки выписали после выздоровления ещё 543 человека, перенёсших COVID-19, скончались от осложнений три пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. На вакцинацию записались 792 жителя.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 120 835 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 97 365 человек, зарегистрировано 2 074 летальных исхода.

В стационары госпитализировано 1560 пациентов, под амбулаторным наблюдением находятся 19 836 жителей.

Вакцинацию от COVID-19 завершили 988 748 человек, всего подано 1 074 783 заявки.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в ковид-госпитали направлен 151 новый пациент.