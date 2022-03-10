Красноярск, , 05:29 — REGNUM В Красноярском крае продолжает снижаться заболеваемость острыми респираторными инфекциями, сообщил 10 марта в своём телеграм-канале глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Количество заболевших COVID-19 за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей уменьшилось в 3,1 раза.

Горяев также подчеркнул, что впервые в этом году не превышены пороговые значения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди всех возрастных групп совокупного населения края. Однако незначительное превышение (на 18,6%) всё ещё отмечается среди взрослых.

Он напомнил, что в Красноярском крае сняты практически все коронавирусные ограничения. Продолжают действовать масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий, необходимость соблюдения режима дезинфекции юрлицами и предпринимателями, проведения термометрии сотрудников.

«Стоит заметить, что отмена ограничений не отразилась на тренде снижения заболеваемости. Это связано с особенностями штамма коронавируса «Омикрон», практически вытеснившего штамм «Дельта» на территории края», — подытожил Дмитрий Горяев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 марта в Красноярском крае выявлено 350 986 носителей коронавируса, выздоровели 304 398 человек, скончались 10 163 ковид-пациента.

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