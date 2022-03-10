Оренбург, , 12:00 — REGNUM В Оренбургской области за сутки в ковидные госпитали доставлены 167 пациентов, что на 140 больше, чем днем ранее. Об этом 10 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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На сегодняшний день в стационарах находятся 814 человек. Состояние 226 пациентов оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 45 оренбуржцев, еще 494 — получают кислородную поддержку.

За сутки из больниц выписаны 1532 человека. Зафиксирована смерть шестерых человек от коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в регионе выявлено 199 509 носителей коронавируса. Оправились от болезни 168 579 оренбуржцев. От COVID-19 скончались 3775 человек.