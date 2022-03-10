Саратов, , 11:36 — REGNUM В Саратовской области с симптомами COVID-19 за сутки госпитализировали 207 пациентов, выписали по выздоровлении 2888 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

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По состоянию на 10 марта всего выздоровели 184 799 пациентов. С начала пандемии подтвердили 222 974 случая заражения коронавирусом, в том числе 1197 — новых. Среди общего количества заболевших за прошлый день 263 человека — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 1904 пациента, на амбулаторном — 32 455.

За сутки умерли восемь носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5720 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области обязательное социальное дистанцирование отменили при посещении культовых организаций, стоматологий, парикмахерских, учреждений культуры, общественного питания, розничной торговли, многофункциональных центров «Мои документы» и фитнес-клубов.

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