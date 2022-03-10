Ростов-на-Дону, , 09:12 — REGNUM В Ростовской области с 10 марта отменена система QR-кодов в общественных местах. Решение принято в связи с улучшением эпидемической ситуации.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: COVID отступает, ограничения снимают»

Согласно решению донского губернатора и вступившим в силу изменениям, внесённым в постановление правительства Ростовской области №272, с 10 марта жителям Дона теперь не нужно предъявлять медицинские документы при посещении торговых центров, театров, больниц и других организаций и учреждений. Наряду с этим отменена социальная дистанция.

Также отменён ряд действовавших ранее коронавирусных ограничений.